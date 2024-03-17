الفجل الحار يكافح البكتيريا

(MENAFN
- Al Watan) يحتوي الفجل الحار ((فجل الخيل البري)) على مركبات ومواد تساعد منظومة المناعة على مكافحة مختلف أنواع البكتيريا.
ووفقا للخبراء، هذه المواد من جانب تنشط الكريات البيضاء، ومن جانب آخر، تنشط المركبات الطيارة - phytoncides. أي أنها مضادات حيوية طبيعية تمنع نمو وتكاثر البكتيريا الضارة.
ويحتوي الفجل الحار على المواد والمركبات التالية ممثلة في: مركبات الفلافونويد، المضادة للالتهابات، وتساعد في علاج الأمراض المختلفة المرتبطة بالتهاب المفاصل. هذه، بالطبع، لن تحل محل الأدوية، لكنها تساعد جزئيا في تخفيف الالتهاب، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام الفجل الحار أيضا في عمل كمادات توضع على المفاصل. وخاصة إذا كان الألم يشتد عند تغير الطقس، حيث تعمل كمادات الفجل الحار على تحسين الحالة بشكل كبير، إلى جانب زيوت طيارة مثل سينيغرين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية التاجية والدماغية، ما يمنع حدوث النوبات القلبية والجلطة الدماغية.
وبحسب ((فيستي. رو))، ينتمي الفجل الحار إلى الفصيلة الصليبية مثل البروكلي والملفوف، وجميع نباتات هذه الفصيلة تحتوي على مواد مضادة للسرطان، مثل الغلوكوزينات - التي تمنع حدوث طفرة في الخلايا، وخاصة الخلايا المعوية.
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