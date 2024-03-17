Monday, 18 March 2024 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفجل الحار يكافح البكتيريا

3/17/2024 10:42:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتوي الفجل الحار ((فجل الخيل البري)) على مركبات ومواد تساعد منظومة المناعة على مكافحة مختلف أنواع البكتيريا.
ووفقا للخبراء، هذه المواد من جانب تنشط الكريات البيضاء، ومن جانب آخر، تنشط المركبات الطيارة - phytoncides. أي أنها مضادات حيوية طبيعية تمنع نمو وتكاثر البكتيريا الضارة.
ويحتوي الفجل الحار على المواد والمركبات التالية ممثلة في: مركبات الفلافونويد، المضادة للالتهابات، وتساعد في علاج الأمراض المختلفة المرتبطة بالتهاب المفاصل. هذه، بالطبع، لن تحل محل الأدوية، لكنها تساعد جزئيا في تخفيف الالتهاب، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام الفجل الحار أيضا في عمل كمادات توضع على المفاصل. وخاصة إذا كان الألم يشتد عند تغير الطقس، حيث تعمل كمادات الفجل الحار على تحسين الحالة بشكل كبير، إلى جانب زيوت طيارة مثل سينيغرين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية التاجية والدماغية، ما يمنع حدوث النوبات القلبية والجلطة الدماغية.
وبحسب ((فيستي. رو))، ينتمي الفجل الحار إلى الفصيلة الصليبية مثل البروكلي والملفوف، وجميع نباتات هذه الفصيلة تحتوي على مواد مضادة للسرطان، مثل الغلوكوزينات - التي تمنع حدوث طفرة في الخلايا، وخاصة الخلايا المعوية.

MENAFN17032024000089011017ID1107988240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث