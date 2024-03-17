15.8%من المنشآت تسلم مبيعاتها إلكترونيا

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت أنشطة المعلومات والاتصالات أكثر الأنشطة في تسليم المبيعات بشكل إلكتروني وبنسبة بلغت 43.3% من المنشآت العاملة في أنشطة المعلومات والاتصالات تقوم بتسليم منتجاتها إلكترونيا، إضافة إلى تصدرها باستخدام خدمات الحوسبة السحابية وبنسبة 68.3% حيث احتل نشاط المعلومات والاتصالات أكثر الأنشطة نشاطا في المبيعات الإلكترونية واستخدامات التقنية الحديثة.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن ما نسبته 15.8% من المنشآت بالمملكة تقوم بتسليم مبيعاتها إلكترونيا، في حين بلغت نسبة من تستخدم خدمات الحوسبة السحابية 48% ما يظهر نموا كبيرا في أتمتة الخدمات لدى حوالي نصف المنشآت العاملة بالسوق السعودي. ـــــــــــــ تسليم المبيعات
وفي الوقت الذي تصدرت فيه أنشطة المعلومات والاتصالات نسبة المنشآت التي تعتمد على التسليم الإلكتروني للمبيعات تبعها عدد من الأنشطة الأخرى كأنشطة المال والتأمين، والتي بلغت نسبة التسليم الإلكتروني فيها 37.4%، والفنون والترفيه 34.7%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 29.2%، وأنشطة التعليم 28.6%، إضافة لتوصيل الكهرباء والغاز والتي بلغت نسبتها 28.2%، والأنشطة العقارية 24.3%، في حين جاء عدد من الأنشطة ضمن الأقل في التسليم الإلكتروني كأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والتي بلغت نسبتها 17.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 16.3%، والصحة والعمل الاجتماعي 15.8%، إضافة للإقامة والطعام 14.7%، والخدمات الإدارية والدعم 13.6%، والنقل والتخزين 10.1%، والتشييد 9.8%، والصناعة التحويلية 8.9%، وأقلها إمدادات الماء والصرف الصحي بنسبة 7.9%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.7% ـــــــــــــ خدمات الحوسبة السحابية
وارتفعت نسبة استخدام خدمات الحوسبة السحابية بين المنشآت في المملكة، حيث بلغت أعلى نسبة للمنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية 68.3% بأنشطة المعلومات والاتصالات تلتها أنشطة التعليم بنسبة 66.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 59.5%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 59.4%، والصحة والعمل الاجتماعي 58.8%، والتشييد 57.6%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 57.2%، وتوصيل الكهرباء والغاز 57.1%، والفنون والترفيه 49.8%، والأنشطة العقارية 47.7%، والخدمات الإدارية والدعم 47.7%، والصناعة التحويلية 47.4%، وتجارة الجملة والتجزئة 45.7%، وأنشطة الإقامة والطعام 44.6%، وأقلها أنشطة النقل والتخزين 43.9%، وأنشطة المال والتأمين 43.9%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 42%
Asf:
النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بتسليم مبيعاتها بشكل إلكتروني:
المعلومات والاتصالات= 43.3%
أنشطة المال والتأمين= 37.4%
الفنون والترفيه= 34.7%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 29.2%
التعليم= 28.6%
توصيل الكهرباء والغاز= 28.2%
الخدمات الأخرى= 27.4%
الأنشطة العقارية= 24.3%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 17.7%
تجارة الجملة والتجزئة= 16.3%
الصحة والعمل الاجتماعي= 15.8%
الإقامة والطعام= 14.7%
الخدمات الإدارية والدعم= 13.6%
النقل والتخزين= 10.1%
التشييد= 9.8%
الصناعة التحويلية= 8.9%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 7.9%
التعدين واستغلال المحاجر= 3.7%
الإجمالي= 15.8%
النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية بحسب الأنشطة الاقتصادية:
المعلومات والاتصالات= 68.3%
التعليم= 66.9%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 59.5%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 59.4%
الصحة والعمل الاجتماعي= 58.8%
التشييد= 57.6%
التعدين واستغلال المحاجر= 57.2%
توصيل الكهرباء والغاز= 57.1%
الفنون والترفيه= 49.8%
الأنشطة العقارية= 47.7%
الخدمات الإدارية والدعم= 47.7%
الصناعة التحويلية= 47.4%
تجارة الجملة والتجزئة= 45.7%
الإقامة والطعام= 44.6%
النقل والتخزين= 43.9%
أنشطة المال والتأمين= 43.9%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 42.0%
الخدمات الأخرى= 31.9%
الإجمالي= 48.0%
MENAFN17032024000089011017ID1107988238