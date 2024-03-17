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15.8%من المنشآت تسلم مبيعاتها إلكترونيا

3/17/2024 10:42:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت أنشطة المعلومات والاتصالات أكثر الأنشطة في تسليم المبيعات بشكل إلكتروني وبنسبة بلغت 43.3% من المنشآت العاملة في أنشطة المعلومات والاتصالات تقوم بتسليم منتجاتها إلكترونيا، إضافة إلى تصدرها باستخدام خدمات الحوسبة السحابية وبنسبة 68.3% حيث احتل نشاط المعلومات والاتصالات أكثر الأنشطة نشاطا في المبيعات الإلكترونية واستخدامات التقنية الحديثة.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن ما نسبته 15.8% من المنشآت بالمملكة تقوم بتسليم مبيعاتها إلكترونيا، في حين بلغت نسبة من تستخدم خدمات الحوسبة السحابية 48% ما يظهر نموا كبيرا في أتمتة الخدمات لدى حوالي نصف المنشآت العاملة بالسوق السعودي.
ـــــــــــــ تسليم المبيعات
وفي الوقت الذي تصدرت فيه أنشطة المعلومات والاتصالات نسبة المنشآت التي تعتمد على التسليم الإلكتروني للمبيعات تبعها عدد من الأنشطة الأخرى كأنشطة المال والتأمين، والتي بلغت نسبة التسليم الإلكتروني فيها 37.4%، والفنون والترفيه 34.7%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 29.2%، وأنشطة التعليم 28.6%، إضافة لتوصيل الكهرباء والغاز والتي بلغت نسبتها 28.2%، والأنشطة العقارية 24.3%، في حين جاء عدد من الأنشطة ضمن الأقل في التسليم الإلكتروني كأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والتي بلغت نسبتها 17.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 16.3%، والصحة والعمل الاجتماعي 15.8%، إضافة للإقامة والطعام 14.7%، والخدمات الإدارية والدعم 13.6%، والنقل والتخزين 10.1%، والتشييد 9.8%، والصناعة التحويلية 8.9%، وأقلها إمدادات الماء والصرف الصحي بنسبة 7.9%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.7%
ـــــــــــــ خدمات الحوسبة السحابية
وارتفعت نسبة استخدام خدمات الحوسبة السحابية بين المنشآت في المملكة، حيث بلغت أعلى نسبة للمنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية 68.3% بأنشطة المعلومات والاتصالات تلتها أنشطة التعليم بنسبة 66.9%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 59.5%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 59.4%، والصحة والعمل الاجتماعي 58.8%، والتشييد 57.6%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 57.2%، وتوصيل الكهرباء والغاز 57.1%، والفنون والترفيه 49.8%، والأنشطة العقارية 47.7%، والخدمات الإدارية والدعم 47.7%، والصناعة التحويلية 47.4%، وتجارة الجملة والتجزئة 45.7%، وأنشطة الإقامة والطعام 44.6%، وأقلها أنشطة النقل والتخزين 43.9%، وأنشطة المال والتأمين 43.9%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 42%
Asf:
النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بتسليم مبيعاتها بشكل إلكتروني:
المعلومات والاتصالات= 43.3%
أنشطة المال والتأمين= 37.4%
الفنون والترفيه= 34.7%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 29.2%
التعليم= 28.6%
توصيل الكهرباء والغاز= 28.2%
الخدمات الأخرى= 27.4%
الأنشطة العقارية= 24.3%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 17.7%
تجارة الجملة والتجزئة= 16.3%
الصحة والعمل الاجتماعي= 15.8%
الإقامة والطعام= 14.7%
الخدمات الإدارية والدعم= 13.6%
النقل والتخزين= 10.1%
التشييد= 9.8%
الصناعة التحويلية= 8.9%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 7.9%
التعدين واستغلال المحاجر= 3.7%
الإجمالي= 15.8%
النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية بحسب الأنشطة الاقتصادية:
المعلومات والاتصالات= 68.3%
التعليم= 66.9%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 59.5%
إمدادات الماء والصرف الصحي= 59.4%
الصحة والعمل الاجتماعي= 58.8%
التشييد= 57.6%
التعدين واستغلال المحاجر= 57.2%
توصيل الكهرباء والغاز= 57.1%
الفنون والترفيه= 49.8%
الأنشطة العقارية= 47.7%
الخدمات الإدارية والدعم= 47.7%
الصناعة التحويلية= 47.4%
تجارة الجملة والتجزئة= 45.7%
الإقامة والطعام= 44.6%
النقل والتخزين= 43.9%
أنشطة المال والتأمين= 43.9%
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 42.0%
الخدمات الأخرى= 31.9%
الإجمالي= 48.0%

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