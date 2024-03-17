((نهضة مصر)) للتصنيع الزراعى تعتزم رفع رأسمالها لـ 50 مليون جنيه بنهاية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 36 مليون جنيه حاليًا.
قال على عيسى رئيس مجلس الإدارة إن زيادة رأسمال ((نهضة مصر)) بهدف تعزيز القدرة التصديرية للشركة وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وبعض الدول العربية.
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أوضح عيسى أن الشركة تصدر لجميع دول الاتحاد الأوروبى والصين وماليزيا وتتخصص الشركة فى إنتاج وتصدير وتعبئة الموالح والبطاطس والبصل والثوم.
لفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى السبعينيات كمنتج للحاصلات الزراعية وتوريدها للمصدرين والجمعيات، ثم تطور نشاطها لتجميع صغار المنتجين ليتم إنشاء مكتب تصدير بالتعاون مع شريك متخصص فى المجال.
وبحسب عيسى؛ تطور حجم أعمال الشركة دفعها إلى إنشاء شركة ((عيسى التجارية))، وفى أوائل التسعينات تم دمج شركة ((عيسى التجارية)) مع شركة مساهمة مصرية تحت مسمى نهضة مصر للتصنيع الزراعى.
أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 3700 فدان من المزارع الصحراوية في كل من“الصحراء الشرقية والغربية” وتزرع محاصيل متنوعة أبرزها البرتقال والحمضيات بمختلف أنواعها والبطاطس والبصل ومجموعة متنوعة من المحاصيل.
وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتصل لنحو 3.5 مليار دولار؛ مقابل 2.8مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022 بحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
كما ارتفعت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية خلال موسم 2022-2023 لتسجل 5.6 مليون طن؛ مقابل 4.3 مليون طن خلال الموسم السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%.
واستحوذت الدول العربية على 37% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات مقابل 807 ملايين دولار للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
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