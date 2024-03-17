((نهضة مصر)) للتصنيع الزراعى تعتزم رفع رأسمالها لـ 50 مليون جنيه بنهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 36 مليون جنيه حاليًا.

قال على عيسى رئيس مجلس الإدارة إن زيادة رأسمال ((نهضة مصر)) بهدف تعزيز القدرة التصديرية للشركة وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا وبعض الدول العربية.

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أوضح عيسى أن الشركة تصدر لجميع دول الاتحاد الأوروبى والصين وماليزيا وتتخصص الشركة فى إنتاج وتصدير وتعبئة الموالح والبطاطس والبصل والثوم.

لفت إلى أن الشركة بدأت نشاطها فى السبعينيات كمنتج للحاصلات الزراعية وتوريدها للمصدرين والجمعيات، ثم تطور نشاطها لتجميع صغار المنتجين ليتم إنشاء مكتب تصدير بالتعاون مع شريك متخصص فى المجال.

وبحسب عيسى؛ تطور حجم أعمال الشركة دفعها إلى إنشاء شركة ((عيسى التجارية))، وفى أوائل التسعينات تم دمج شركة ((عيسى التجارية)) مع شركة مساهمة مصرية تحت مسمى نهضة مصر للتصنيع الزراعى.

أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 3700 فدان من المزارع الصحراوية في كل من“الصحراء الشرقية والغربية” وتزرع محاصيل متنوعة أبرزها البرتقال والحمضيات بمختلف أنواعها والبطاطس والبصل ومجموعة متنوعة من المحاصيل.

وارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتصل لنحو 3.5 مليار دولار؛ مقابل 2.8مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022 بحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

كما ارتفعت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية خلال موسم 2022-2023 لتسجل 5.6 مليون طن؛ مقابل 4.3 مليون طن خلال الموسم السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%.

واستحوذت الدول العربية على 37% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري بنحو 1.3 مليار دولار بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات مقابل 807 ملايين دولار للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.