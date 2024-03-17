الزراعة الأمريكية تُخفض توقعاتها لنمو صادرات الموالح المصرية 25% بسبب هجمات الحوثيين

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لصادرات الموالح المصرية خلال الموسم الحالى الذى بدأ فى أكتوبر ويستمر حتى سبتمبر المقبل، بنحو 250 ألف طن، بفعل هجمات“الحوثيين” فى البحر الأحمر.

وقالت إن الصادرات الموجهة لآسيا والخليج العربى هى الأكثر تأثرًا فيما عوًض ذلك جزئيًا تزايد التصدير للاتحاد الأوروبى، وإن كانت المنافسة هناك شرسة.

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وباتت الوزارة تتوقع أن تصل صادرات الموالح المصرية إلى 1.75 مليون طن فى ظل تغيير مسار العديد من شركات الشحن بعيدًا عن اثنين من أكثر طرق الشحن ازدحامًا فى العالم وهما البحر الأحمر وقناة السويس.

وأشارت إلى أن ارتفاع رسوم المرور بالقناة وتكلفة التأمين ضد المخاطر دفع الشركات للبحث عن طرق بديلة أدت إلى زيادة وقت السفر بمعدل أسبوعين لسفينة حاويات من أوروبا إلى آسيا.

كما أدى الجفاف فى قناة بنما إلى تعطيل التجارة العالمية، حيث لا يُسمح إلا لنحو 24 سفينة بالمرور عبر القناة يوميًا.

ويستحوذ البرتقال على 80% من صادرات الموالح، يليه اليوسفى، وكميات أقل من الليمون والليمون الحامض والجريب فروت.

ونوهت الوزارة إلى أن صادرات البرتقال المصرية معظمها أصناف شتوية، ويتم تصديرها بشكل أساسى فى الفترة من ديسمبر وحتى بداية مارس.

وقالت إن الصادرات عادة بالشحنات إلى الخليج العربى، تليها روسيا، ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبى وآسيا، وإن مصر تصدر أصناف البرتقال الصيفية خلال الفترة من فبراير وحتى نهاية يوليو، والتى يتكون 70% منها من برتقال فالنسيا.

أوضحت أنه قبل هجمات الحوثيين، كانت معظم صادرات الحمضيات المصرية تمر عبر البحر الأحمر، سواء مباشرة عبر ميناء جدة إلى السوق السعودية، أو عبر مضيق باب المندب إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا الأخرى.

وقال إن الصادرات إلى السعودية تتدفق بشكل طبيعى إلى ميناء جدة، عبر طرق التجارة الحالية عبر البحر الأحمر، فى منطقة تقع شمال هجمات الحوثيين.

لكنها ذكرت أنه بالنسبة للموالح المتجهة إلى دول الخليج الأخرى، أضاف المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح أسبوعين فى المتوسط، ما يؤثر حتماً على جودة صادرات الحمضيات المصرية.

ونوهت إلى أن الحصة السوقية للصادرات المصرية فى آسيا تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الشحن، وتراجع الجودة بسبب زيادة فترة الشحن والتى تؤثر على مدة الصلاحية.

وقالت إنه بحسب بيناتها فإن تكلفة شحن الحاوية المتجهة لآسيا عبر رأس الرجاء الصالح ارتفعت 6 آلاف دولار.

ولفتت إلى أن الموالح الصينية قد تكون أكبر المستفيدين.

فيما أشارت إلى أن الصادرات لروسيا وهى أكبر الأسواق التصديرية للموالح المصرية لم تتأثر بشكل كبير بالاضطرابات التجارية فى البحر الأحمر، فمع مرور الصادرات المصرية عبر البحر الأبيض المتوسط، تمكنت الشحنات من الاستمرار كالمعتاد، حتى مع انخفاض توافر السفن فى جميع أنحاء العالم.