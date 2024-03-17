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أكتوبر الجديدة يتلقى 60 طلباً من المستثمرين لشراء أراضٍ بـالدولار

3/17/2024 10:42:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تلقى جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة 60 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية وفقاً لآلية السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وعمرانية وتعليمية ومختلطة.

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وأضافت المصادر، أن مساحات الأراضى التجارية تتراوح من 1500 متر إلى 15 ألف متر مربع، وتصل مساحة أراضى النشاط العمرانى المتكامل إلى 30 فدانًا للقطعة الواحدة.

وأوضحت المصادر، أن المناطق الأكثر طلبًا للحصول على أراضٍ بمدينة أكتوبر الجديدة، هى منطقة الـ 800 فدان، والمنطقة الملاصقة لها شمالى واحة أكتوبر، ومنطقة غرب المطار بجوار مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بدأ دراسة طلبات التخصيص، وتمت الموافقة على عدد منها وبدأت الشركات سداد المستحقات المقررة بالدولار.

ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف المستهدف، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.

وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة منذ عدة سنوات، وتلقت أكثر من 15 طلباً.

وتنوعت آليات التخصيص الفورى بين“التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات”.

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