أكتوبر الجديدة يتلقى 60 طلباً من المستثمرين لشراء أراضٍ بـالدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقى جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة 60 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية وفقاً لآلية السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وعمرانية وتعليمية ومختلطة.
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وأضافت المصادر، أن مساحات الأراضى التجارية تتراوح من 1500 متر إلى 15 ألف متر مربع، وتصل مساحة أراضى النشاط العمرانى المتكامل إلى 30 فدانًا للقطعة الواحدة.
وأوضحت المصادر، أن المناطق الأكثر طلبًا للحصول على أراضٍ بمدينة أكتوبر الجديدة، هى منطقة الـ 800 فدان، والمنطقة الملاصقة لها شمالى واحة أكتوبر، ومنطقة غرب المطار بجوار مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بدأ دراسة طلبات التخصيص، وتمت الموافقة على عدد منها وبدأت الشركات سداد المستحقات المقررة بالدولار.
ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف المستهدف، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.
وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة منذ عدة سنوات، وتلقت أكثر من 15 طلباً.
وتنوعت آليات التخصيص الفورى بين“التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات”.
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