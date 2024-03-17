((حماية المستثمر)) يدعم الرسائل النصية لعملاء السمسرة بحد أقصى 30 ألف جنيه سنويًا

قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن إدارة الصندوق قررت نهاية الشهر الماضى تحمل جزءا من تكلفة الرسائل النصية المرسلة لعملاء شركات السمسرة عقب تلقيها مطالبات من الشركات بتحمل التكلفة، مع زيادة الأعباء على السماسرة مؤخرًا.

أكد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن ذلك يأتى ضمن دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فى مساندة سوق الأوراق المالية لمواكبة سياسات التطوير والتنمية وحماية المتعاملين وتحقيق الوقاية السابقة لهم.

موضوعاتأداء عرضى هابط يحكم سيطرته على تداولات البورصة المصرية مبيعات المصريين تحول دفة البورصة للتراجع 0.81% في الختام مشتريات الأجانب تقود البورصة للارتفاع 1% بمستهل التداولات

أشار إلى أن الصندوق بدأ تلقى الطلبات مع مطلع شهر مارس الجارى، موضحًا أنه فى حال الموافقة على الطلب وانطباق الشروط المذكورة فى القرار على الشركة، يتم تحمل تكلفة الرسائل المرسلة لعملاء الشركات الأعضاء خلال عام 2023 بنسبة 95% من التكلفة الفعلية وبحد أقصى 30 ألف جنيه للشركة العضو.

أوضح أن الدعم الذى سيقدمه الصندوق سيكون موجهًا للشركات التى لديها النظام الخاص بالرسائل النصية القصيرة“SMS”، على أن يدرس الصندوق تقديم الدعم للشركات التى ترغب فى شراء النظام خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد، كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.

بحسب بيان رسمى من الهيئة، لاحظت“الرقابة المالية” عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.

شددت الرقابة المالية، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية ملزمة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها.

من المقرر أن يتضمن الإخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.

ذكرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن شركات الوساطة بالأوراق المالية، أن أعباء التكاليف كانت أكبر تحدى يواجه الشركات ويعطل تنفيذها لتعليمات الهيئة.

أضافت أن دعم الصندوق سيؤدى لتحقيق حماية لكل الأطراف حيث سيحمى الشركة من ادعاء أى عميل بحدوث تلاعبات بحسابه من قبل الشركة، وكذلك يحمى العميل حال حدوث أى خطأ أثناء تنفيذ العمليات.