((حماية المستثمر)) يدعم الرسائل النصية لعملاء السمسرة بحد أقصى 30 ألف جنيه سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) منتصر: الصندوق يدرس دعم تكاليف شراء أنظمة الرسائل خلال الفترة المقبلة
قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن إدارة الصندوق قررت نهاية الشهر الماضى تحمل جزءا من تكلفة الرسائل النصية المرسلة لعملاء شركات السمسرة عقب تلقيها مطالبات من الشركات بتحمل التكلفة، مع زيادة الأعباء على السماسرة مؤخرًا.
أكد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن ذلك يأتى ضمن دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فى مساندة سوق الأوراق المالية لمواكبة سياسات التطوير والتنمية وحماية المتعاملين وتحقيق الوقاية السابقة لهم.
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أشار إلى أن الصندوق بدأ تلقى الطلبات مع مطلع شهر مارس الجارى، موضحًا أنه فى حال الموافقة على الطلب وانطباق الشروط المذكورة فى القرار على الشركة، يتم تحمل تكلفة الرسائل المرسلة لعملاء الشركات الأعضاء خلال عام 2023 بنسبة 95% من التكلفة الفعلية وبحد أقصى 30 ألف جنيه للشركة العضو.
أوضح أن الدعم الذى سيقدمه الصندوق سيكون موجهًا للشركات التى لديها النظام الخاص بالرسائل النصية القصيرة“SMS”، على أن يدرس الصندوق تقديم الدعم للشركات التى ترغب فى شراء النظام خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد، كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية.
بحسب بيان رسمى من الهيئة، لاحظت“الرقابة المالية” عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.
شددت الرقابة المالية، على أن شركات السمسرة فى الأوراق المالية ملزمة بإخطار عملائها بالعمليات التى تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها. يعقوب: التكاليف كانت العائق الأكبر أمام التزام السماسرة بالقانون
من المقرر أن يتضمن الإخطار بياناً تفصيلياً بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.
ذكرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عن شركات الوساطة بالأوراق المالية، أن أعباء التكاليف كانت أكبر تحدى يواجه الشركات ويعطل تنفيذها لتعليمات الهيئة.
أضافت أن دعم الصندوق سيؤدى لتحقيق حماية لكل الأطراف حيث سيحمى الشركة من ادعاء أى عميل بحدوث تلاعبات بحسابه من قبل الشركة، وكذلك يحمى العميل حال حدوث أى خطأ أثناء تنفيذ العمليات.
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