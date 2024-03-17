فاينانشيال تايمز: توقيت الخفض الأول ((الصعب)) لأسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتبر البنوك المركزية مهنة تكنوقراطية نموذجية، ويجب أن يسترشد واضعو أسعار الفائدة بالبيانات، وأن يحذروا من اتخاذ قرارات غير عقلانية.

وهذا صعب بشكل خاص فى الوقت الحالى. ويُعتقد على نطاق واسع أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والبنك المركزى الأوروبى، وبنك إنجلترا، وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة، بعد أن احتفظت بسياساتها لعدة أشهر.

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ولكن مع حدوث عملية تباطؤ التضخم الآن على نحو متقطع، أصبح ثمة انزعاج مفهوم حول متى نبدأ فى خفض الفائدة؟

أحد المخاوف المهيمنة هو حدوث ((موجة ثانية)) من التضخم، إذا تم تخفيض الفائدة وعاد نمو الأسعار إلى الارتفاع ـ كما حدث فى الولايات المتحدة فى السبعينيات ـ فإنَّ ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية محافظى البنوك المركزية.

ويلومهم كثيرون بالفعل على تباطؤهم الشديد فى رفع أسعار الفائدة فى المقام الأول.

ويشير بعض مراقبى البنوك المركزية إلى أنه قد يكون ثمة أيضاً ((خوف من اتخاذ القرار أولاً)) – إذ تفضل لجان السياسة النقدية الانتظار حتى يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى التيسير داخل أكبر اقتصاد بالعالم. ويتعين على واضعى الأسعار أن يكونوا ثاقبى النظر قدر الإمكان. ومع وجود معدل التضخم الأساسى عند نحو 3 ـ 5% فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، فلا يزال ثمة كثير من العمل الذى يتعين القيام به.

ولكن مع الموقف التقييدى للغاية للسياسة النقدية، وتزايد علامات التباطؤ فى أسواق العمل، فإن خطر الإفراط فى تشديد السياسة النقدية آخذ فى الارتفاع.

وهذا يعنى أن محافظى البنوك المركزية قد يحتاجون إلى البدء فى التخفيضات فى وقت أقرب مما يعلنونه حاليًا، خصوصاً أن تأثير تغيير أسعار الفائدة يأخذ بعض الوقت ليظهر.

وبعد تلويحه بأنهم جاهزون لخفض الفائدة لكن الوقت لم يحن بعد، فمن المرجح أن يبقى بنك الاحتياطى الفيدرالى سياسته دون تغيير فى اجتماعه الأسبوع الحالى.

لقد حددت الأسواق موعد الخفض الأول فى شهر يونيو. ومع بقاء معدل التضخم السنوى أعلى من 3% هذا العام، وارتفاعه فى فبراير، فقد يكون الحذر مبرراً.. لكن المؤشرات التضخمية المستقبلية بدأت تضعف.

أظهرت البيانات الأسبوع المنتهى انخفاضاً مستمراً فى نوايا التوظيف للشركات الصغيرة ـ وهو مؤشر قوى لنمو الأجور ومطالبات البطالة.

وكان مسح مؤشر مديرى المشتريات لأسعار المنتجات أظهر ضمنياً تراجع الضغوط فى المستقبل.

ومع وصول معدل التضخم الأساسى إلى 5.1%، فإن بنك إنجلترا، الذى يجتمع الأسبوع الحالى أيضاً، يبدو أكثر حذراً.

لكن بيانات الأسبوع أظهرت تباطؤ نمو الأجور، كما تشير أحدث توقعات مكتب مسئولية الميزانية أيضاً انخفاض التضخم الفصلى إلى هدف 2% فى الربع الثانى من عام 2024 – أى قبل عام تقريباً مما كان متوقعاً فى نوفمبر.

ومع ذلك، يتوقع قليلون أن يبدأ البنك فى التيسير النقدى قبل الصيف.

ولعل الفرص الأكبر لخفض الفائدة فى منطقة اليورو، مع خفض البنك المركزى الأوروبى معدل النمو فى التكتل إلى 0.6% فقط هذا العام.

وتظهر أحدث توقعات التضخم، التى صدرت فى اجتماعه فى 7 مارس، عودة التضخم إلى الهدف بحلول منتصف عام 2025.

لكن رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لاجارد، أشارت إلى أن شهر يونيو سيكون على الأرجح أول خفض له.

وسيجتمع البنك المركزى الأوروبى مرة واحدة فقط قبل ذلك الوقت.

سلسلة من المراوغات فى البيانات جعلت استشراف المستقبل من خلال قراءة المؤشرات الحالية صعباً.

وفى الولايات المتحدة، أثار الاقتصاديون المخاوف بشأن كيفية قياس تكاليف الإسكان. وشكلت هذه الزيادة ما يقرب من ثلثى الزيادة السنوية فى التضخم الأساسى الشهر الماضى.

كما أن بيانات التضخم فى نفقات الاستهلاك الشخصى لشهر فبراير ـ وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى ـ لن تصدر إلا بعد اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى.

ومن المرجح أيضاً أن ينتظر البنك المركزى الأوروبى بيانات الأجور فى الربع الأول، والتى لن تكون متاحة إلا فى شهر مايو.

فى المملكة المتحدة، تعنى المشاكل المتعلقة بالمسح الرسمى للقوى العاملة أنه يجب التعامل مع بيانات سوق العمل بقدر قليل من الحذر أيضاً.

ويتعين على محافظى البنوك المركزية أن يقدموا للأسواق خطة واضحة المعالم حول كيفية تخفيف السياسة.

وسيرغبون فى تجنب اضطرار الأسواق المالية إلى استيعاب تخفيضات أكبر بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس.

ولكن مدى سلاسة رحلة العودة إلى موقف أكثر حيادية، سيتحدد جزئياً بمدى براعة محافظى البنوك المركزية فى اتخاذ الخطوة الأولى المخيفة.

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