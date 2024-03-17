إعانات الصحة العقلية تفاقم الانزعاج السياسى في بريطانيا

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تقرير نشرته صحيفة“التايمز” البريطانية، أن ثلثي المبالغ التي تقدمها الحكومة كإعانات عن العجز داخل المملكة المتحدة كانت لأشخاص يعانون من مشاكل في الحركة، والصحة العقلية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن بيانات رسمية، إن هذه الفئة تضم آلاف الأشخاص الذين يتلقون إعانات العجز شهريًّا ممن صنفوا بأنهم غير قادرين على العمل نتيجة معاناتهم من مشاكل تتصل بالصحة العقلية.

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وسلطت هذه البيانات الحكومية، الضوء على الخسائر المتزايدة التي يتكبدها القطاع الصحي؛ نتيجة أزمة الأمراض طويلة الأمد في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات القياسية للمرض على المدى الطويل أدت إلى تفاقم الانزعاج السياسي بشأن تكلفة الإعانات الصحية الحكومية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحركة والصحة العقلية، ممن هم في سن العمل، إذ من المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الأرقام السابقة أظهرت، أن المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية وصعوبات التعلم كانت من بين الفئات الرئيسة في استحقاقات إعانات العجز، والتي يتم دفعها بصرف النظر عما إذا كان الشخص قادرا على العمل أم لا.

وأفادت الصحيفة، أن الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة تظهر أن مليوني شخص يحصلون على إعانات العجز بزيادة قدرها 400 ألف شخص سنويا، مع اعتبار أن 69% منهم غير لائقين للعمل.

الحكومات المتعاقبة تعتبره ترفا



وكشفت الأرقام خلال العامين الماضيين، أن 69% ممن يحصلون على إعانات العجز في بريطانيا يعانون من مشاكل تتصل“باضطرابات عقلية وسلوكية”، فيما تم الحكم على معظمهم- حوالي 538 ألف شخص- بأن ليس لديهم أي أمل في أن يتمكنوا من البحث عن عمل.

وبينت الصحيفة، أن أمراض السرطان وبعض الأمراض المزمنة غير ممثلة تمثيلاً جيدًا في البيانات، التي لا تغطي جميع المطالبات بإعانات العجز بعد.

ولفتت إلى أن الحكومات المتعاقبة في بريطانيا تعهدت بتوفير رعاية أفضل لمن يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، لكنها اعتبرت أنه كان يُنظر إلى ذلك على أنه نوع من الترف.

وتظهر الأرقام أنها باتت مشكلة تهدد بعرقلة محاولة الحكومة المقبلة لتحسين الخدمات العامة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن تكلفة المزايا الصحية للأشخاص في سن العمل سترتفع بمقدار 33 مليار جنيه إسترليني سنويًّا، بحلول نهاية عام 2018.