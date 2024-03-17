((إلحاق العمالة بالخارج)) تستهدف تصدير 400 ألف عقد عمل خلال 2024

قال عبد الرحيم مرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن الشعبة تستهدف تصدير نحو 400 ألف عقد عمل خلال العام الجارى، على أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على 70% منهم، تماشيًا مع زيادة الطلب بهدف تنفيذ خطتها التنموية 2030.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن دول الخليج تستحوذ على نحو 85% من إجمالى العقود المصدرة، لافتًا إلى أن عامل اللغة لايزال أبرز التحديات التى تواجه بعض العمالة للانتشار فى دول أخرى وتحديدًا اختراق قارة أوروبا.

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يقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم فى دول الخليج العربي، حيث تأتى السعودية فى صدارة وجهات العاملين المصريين، ويعمل بها نحو 2.5 مليون مصرى، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصرى، بحسب بيانات وزارة الهجرة المصرية.

كشف عن أن الشعبة تتفاوض مع ألمانيا حاليًا، وأصبح من المحتمل صدور قرار خلال شهر، بأن يتم استثناء اللغة الألمانية لبعض المهن المطلوبة مثل العاملين بالمطارات والتمريض، والاعتماد على الإنجليزية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع بتلك الأسواق.

لفت إلى أن إعادة إتاحة الكويت لبعض التخصصات والمهن الحكومية، فى وزارات التعليم والصحة والأوقاف يعكس إمكانية التوسع فى تلك القطاعات والبدء فى فتح المجال لمهن أخرى فى الفترة المقبلة، ومن ثم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، ما يدعم عودة نحو 100 ألف عقد عمل للكويت، مما سيرفع المستهدفات إلى 500 ألف عقد عمل سنويًا بدلًا من 400 ألف عقد.

أوضح أن عدم الاستقرار الأمنى لبعض الدول مثل ليبيا والعراق أدى إلى فقد تلك الأسواق، مطالبًا بأن تكون هناك اتفاقيات أمنية بين الحكومات لفتح تلك الأسواق الواعدة واستكمال مسيرة الاعمار، خصوصًا أنه حال فتح ليبيا ستستقطب وحدها نحو 2 مليون عامل ومهنى.

أشار إلى أن الإصلاحات الإقتصادية التى تبنتها الحكومة والبنك المركزى، أعادت الثقة فى القطاع المصرفى، ما يدعم دخول تحويلات المصريين بالخارج كاملة للبنوك والقنوات الشرعية والرسمية خلال تلك الفترة.

ذكر أن هناك من استغل الأزمات الاقتصادية لمصر وحاولوا تحويل أموال المصريين بالخارج للسوق السوداء، مؤكدًا أنهم سيعاقبون على جرمهم فى محاولة تخريب الاقتصاد، وأنه لن تكون هناك فرصة أخرى للتلاعب بأموال ومدخرات المصريين بالخارج بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج خلال العام الماضى إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى.

قال مصدر بإحدى شركات الصرافة طلب عدم ذكر اسمه، إن تحويلات المصريين بالخارج حولت مسارها للقنوات الرسمية من جديد بعد خروج أكثر من ثلثها للسوق الموازي العام الماضى.

أضاف أن خفض قيمة الجنيه وما تبعه من إجراءات استهدفت القضاء على السوق الموازي واستقطاب أكبر سيولة دولارية ممكنة، أعاد الثقة لتحويلات المصريين بالخارج لتعود فى داخل القطاع المصرفى.