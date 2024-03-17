البترول تطلق شركة غاز طبيعي في السعودية برأسمال 2 مليون ريال

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- Al-Borsa News) أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي تحت اسم "مودرن جاس السعودية" برأس مال مبدئي 2 مليون ريال" />
الأحد, مارس 17, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الطاقة “البترول” تطلق شركة غاز طبيعي في السعودية برأسمال 2 مليون ريال كتب : البورصة خاص الأحد 17 مارس 2024
أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي تحت اسم“مودرن جاس السعودية” برأس مال مبدئي 2 مليون ريال سعودي، بمساهمة 80% من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول.
وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم الأحد أن هيكل رأس المال لشركة مودرن جاس السعودية، يتكون من 30% للشركة الحديثة للغاز الطبيعي و30% لشركة فجر المصرية، و20% شركة بترومنت، و20%مجموعة بصيرة السعودية.
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واستعرض المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي – خلال الجمعية العامة العادية للشركة – المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال لعام 2023، حيث أوضح أن الشركة تخدم 1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتبًا لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.
وقال إنه خلال عام 2023، استكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة، حيث تم التعاقد على 22 بروتوكولًا ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة، سوهاج، الشرقية، العلمين، الإسماعيلية، بورسعيد، وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيه، وحققت الشركة طفرة كبيرة في الإيرادات بالرغم من التحديات الاقتصادية حيث بلغت الإيرادات 2,6 مليار جنيه
وأوضح حرص الشركة على تفعيل قاعدة السلامة، مما أدى إلى انخفاض الإصابات داخل مواقع العمل بالشركة بنسبة 85% عن العام الماضي، حيث حققت الشركة 23.6 مليون ساعة بدون إصابات لتنفيذ 1442 كيلومتر شبكات غاز بأقطار مختلفة خلال العام.
كما تقوم الشركة بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج، كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم توصيله منذ بدء المبادرة 97 قرية.
كما تم توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة، بعدد 872 مخبزًا، وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي CNG، حيث تم توصيل الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.
وتمكنت الشركة من تسجيل واعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي، وجاري حاليًا تسجيل واعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني.
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