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استثمار وأعمال



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



الطاقة



اقتصاد أخضر



النقل والملاحة



اقتصاد عالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأي



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “الوزراء”: الإفراج عن السلع والبضائع يسير بصورة جيدة جدًا.. و”المركزى” يوفر العملة الصعبة “البورصة” تنشر تفاصيل الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى بتمويلات 8 مليارات دولار 31.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى 2023 “التضامن للتمويل الأصغر” تضخ تمويلات بقيمة 2.34 مليار جنيه خلال 2023

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MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي تحت اسم "مودرن جاس السعودية" برأس مال مبدئي 2 مليون ريال" />







الأحد, مارس 17, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الطاقة “البترول” تطلق شركة غاز طبيعي في السعودية برأسمال 2 مليون ريال كتب : البورصة خاص الأحد 17 مارس 2024





أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسيس شركة بالمملكة العربية السعودية للعمل في مجال الغاز الطبيعي تحت اسم“مودرن جاس السعودية” برأس مال مبدئي 2 مليون ريال سعودي، بمساهمة 80% من هيكل رأس المال للشركات المصرية التابعة لوزارة البترول.

وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم الأحد أن هيكل رأس المال لشركة مودرن جاس السعودية، يتكون من 30% للشركة الحديثة للغاز الطبيعي و30% لشركة فجر المصرية، و20% شركة بترومنت، و20%مجموعة بصيرة السعودية.

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واستعرض المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي – خلال الجمعية العامة العادية للشركة – المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال لعام 2023، حيث أوضح أن الشركة تخدم 1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتبًا لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.

وقال إنه خلال عام 2023، استكملت الشركة أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة، حيث تم التعاقد على 22 بروتوكولًا ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة، سوهاج، الشرقية، العلمين، الإسماعيلية، بورسعيد، وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيه، وحققت الشركة طفرة كبيرة في الإيرادات بالرغم من التحديات الاقتصادية حيث بلغت الإيرادات 2,6 مليار جنيه

وأوضح حرص الشركة على تفعيل قاعدة السلامة، مما أدى إلى انخفاض الإصابات داخل مواقع العمل بالشركة بنسبة 85% عن العام الماضي، حيث حققت الشركة 23.6 مليون ساعة بدون إصابات لتنفيذ 1442 كيلومتر شبكات غاز بأقطار مختلفة خلال العام.

كما تقوم الشركة بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، مثل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج، كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم توصيله منذ بدء المبادرة 97 قرية.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة، بعدد 872 مخبزًا، وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي CNG، حيث تم توصيل الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.

وتمكنت الشركة من تسجيل واعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي، وجاري حاليًا تسجيل واعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني.