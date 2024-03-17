كيف نجا الاقتصاد الأمريكي من الهبوط الحاد؟

أي شخصية كرتونية تشبه الاقتصاد الأمريكي أكثر؟

تشير وجهة النظر المتفق عليها في الأعوام الأخيرة، كما أقرها وزير الخزانة السابق والرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وكبير الاقتصاديين في شركة أكبر لإدارة الأصول، إلى وايل إي. كويوت، وهو الخصم العنيد لكن سيئ الحظ لشركة“رود رانر”، فقد كانت الفريسة غير المحظوظة تميل للانحراف عن الجرف متحدية الجاذبية لبضع لحظات قبل الانغمار في أسفل الوادي.

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وهذا التشبية يوضح ضمناً أن سلسلة النمو الأمريكي القوي لا يمكنها الاستمرار وسط التضخم المتفشي، فقد كانت هناك حسابات لا مفر منها، لكن التضخم هو الذي انخفض منذ نهاية 2022، فيما حقق الاقتصاد شيئا لم يتمكن الذئب من تحقيقه قط وقفز عبر الوادي.

منذ نهاية 2019، وهي فترة تشمل الجائحة وتداعياتها، نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 8% بالقيمة الحقيقية، وخلال نفس الفترة، نمت منطقة اليورو بنسبة 3% فقط، واليابان بنسبة 1%، وبريطانيا لم تنمو على الإطلاق، وهذا يعني أن أمريكا هي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي عاد إلى اتجاه نموه الذي كان عليه قبل الوباء.

فحص آلان بليندر، من جامعة برينستون، 11 حالة سابقة خلال العقود الستة الماضية، التي رفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لكبح التضخم، وانتهى معظمها بفترات ركود.

نجح الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد عبر مسارين أقل ضرراً، لكنه نجح مرة واحدة فقط في تحقيق“هبوط سلس” خلال 1994-1995.

يعتقد بليندر، أن توجيهه الحالي هو الأكثر إثارة للإعجاب، لكن بالنظر لنقطة البداية، كان الاقتصاد يعاني من تضخم أعلى بكثير هذه المرة، مما أجبر“الفيدرالي” على رفع أسعار الفائدة بسرعة، ليقول بذلك“لقد حققنا ههبوطاً سلسًا”.

وصفه بـ”الهبوط السلس” قد يكون في الواقع أقل من الحقيقة، لأن الأمر الأكثر إثارة للدهشة بشأن الاقتصاد الأمريكي حاليًا ليس تباطؤه، بل زخمه المستمر.

في 26 فبراير، نشرت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال استطلاعها الربع السنوي للاقتصاديين المحترفين، فقبل ثلاثة أشهر كان متوسط التوقعات يبلغ 1.3% هذا العام، لكنه يبلغ الآن 2.2%، أي أقل بقليل من معدل نمو العام الماضي البالغ 2.5%.

ومع ذلك، فإن التوسع المطرد لم يمنع انخفاض التضخم، إذ يرى الاقتصاديون أنفسهم، أنه يتراجع إلى معدل سنوي قدره 2.1% بحلول نهاية 2024 (باستخدام المقياس المفضل لدى الفيدرالي)، وهو ما يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

الاقتصاديون ليسوا وحدهم من يتفائلون، بل تستمر أسواق الأسهم الأمريكية أيضًا في تسجيل أرقام قياسية جديدة، ويُتوقع ارتفاع أرباح الشركات بقوة هذا العام، وأصبح الأفراد العاديون أيضًا أكثر تفاؤلاً.

كيف نجحت أمريكا في ذلك؟

إحدى طرق النظر لمدى نجاحها هي التركيز على الطلب، فكل عنصر من عناصره- الاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية- أسهم في النمو العام الماضي، وربما يفعل ذلك مجددًا العام الحالي .

وثمة ثلاثة عوامل عززت هذه القوة المتنوعة، وهي الاحتياطيات الوقائية، والحوافز المالية، والتنويع.

عندما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في 2022، بدا من المحتم أن يؤدي التشديد المفاجئ إلى عرقلة الاقتصاد، والهدف في النهاية كان خفض التضخم عبر إبطاء النمو.

وكان متوسط توقعات مسئولي الفيدرالي في نهاية 2022 هو ارتفاع البطالة بمقدار نقطة مئوية العام الماضي، وافترض كثيرون آخرون أن الضرر سيكون أسوأ بكثير، لكن المؤشر لم يتزحزح سوى بالكاد، وظل عند مستوى أقل من 4%، قرب أدنى مستوياته منذ 50 عامًا.

وهذا لأن المستهلكين والشركات كانوا معزولين نسبيًا عن أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يعود العزل جزئيًا للتحفيز العملاق الذي قدمته إدارتا دونالد ترامب وجو بايدن في ذروة الجائحة.

وكان هذا هو ما ميز أمريكا آنذاك، ففي 2020 و2021، بلغ متوسط العجز الحكومي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 6%.

هذا الدعم عزز حسابات الأمريكيين المصرفية، فقد استمرت هذه المدخرات لفترة طويلة بشكل مدهش.

وقدر الباحثون في الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، أن المدخرات الفائضة للأسر (مقارنة باتجاه ما قبل الوباء) بلغت ذروتها عند 2.1 تريليون دولار في أغسطس 2021، واعتقدوا في أوائل 2023 أنها ستُستخدم في غضون أشهر.

لكن بعد مراجعة البيانات في نهاية 2023، وجدوا أن الأسر كانت تملك 400 مليار دولار إضافية، وهو ما يكفي للاستمرار خلال النصف الأول من 2024.

كما عززت السياسة المالية الزخم الاقتصادي الأمريكي، فالحكومة تعاني من عجز كبير، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بعد أن تقلص إلى حوالي 4% في 2022، وهو مستوى يُرى عادةً خلال الحروب أو فترات الركود.

ومع ذلك، ليست كل حالات العجز محفزة بالقدر نفسه .

فعلى عكس تدفق الإنفاق عندما تفشت الجائحة في 2020، كان العجز في 2023 يأتي جزئيًا من ضعف الإيرادات وعوامل فنية، ووجد باحثو معهد بروكينجز أن موقف السياسة المالية للحكومة الفيدرالية لم يعزز النمو سوى بشكل متواضع العام الماضي.

من ناحية أخرى، كانت السياسة المالية محركًا اقتصاديًا، وقد تظل كذلك، إذ تعمل ثلاث حزم إنفاق كبيرة أقرها الكونجرس (على البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات) على تحفيز الشركات الخاصة وحكومات الولايات على الإنفاق ببذخ أيضًا.

هل يمكن للأوقات الجيدة الاستمرار؟

ما تزال العوامل التي أدت إلى أداء أمريكا القوي خلال العامين الماضيين متواجدة بدرجات متفاوتة، وأصبحت الاحتياطيات المتاحة للشركات والأسر أقل مما كانت عليه قبل عامين، قبل رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن القروض الرخيصة التي حصل عليها المستهلكون والشركات قبل ارتفاع التضخم ستظل تحميهم من أسعار الفائدة المرتفعة لبعض الوقت.

وتشير حسابات اقتصاديي بنك“جولدمان ساكس” إلى أن متوسط سعر الفائدة على ديون الشركات سيرتفع من 4.2% في 2023 إلى 4.5% فقط في 2025.

لا يزال من السابق لأوانه الإقرار بأن أمريكا حققت“هبوطا سلسا”، فصحيح أن النمو كان مرناً والتضخم تراجع، لكن المرحلة الأخيرة من الضغط على التضخم قد تكون شاقة نظرًا لاستمرارية ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3%، أي أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وفي الوقت نفسه، يجب على الفيدرالي التحرك قريباً لإعادة أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر طبيعية، ولحين تحقيق كلا الأمرين، قد تسير الأمور بشكل غير طبيعي.