تسلا ترفع أسعار السيارات الكهربائية من طراز واي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة تسلا، يوم السبت، عن زيادة سعر سياراتها الكهربائية من طراز واي (Y) في عدد من الدول الأوروبية بدايةً من 22 مارس بنحو ألفي يورو، أو ما يعادل 2177 دولاراً.
يأتي الإعلان عن زيادة الأسعار بعد أن قالت شركة صناعة السيارات يوم الجمعة في منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنها ستزيد أسعار جميع سيارات الطراز واي (Y) في الولايات المتحدة بمقدار ألف دولار في الأول من أبريل.
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وكانت تسلا قد رفعت أسعار سيارات الدفع الخلفي من طراز واي (Y) والمركبات طويلة المدى بمقدار ألف دولار إلى 43990 دولاراً و48990 دولاراً على التوالي، في الأول من مارس الجاري.
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في فبراير الماضي، رداً على منشور من شركته على منصة إكس يعلن فيه أن الأسعار سترتفع في الشهر التالي ((هذه هي المعضلة الأساسية للتصنيع: تحتاج المصانع إلى إنتاج مستمر من أجل الكفاءة، لكن طلب المستهلكين موسمي)).
وتضررت هوامش أرباح تسلا بسبب حرب الأسعار مع المنافسين التي بدأت قبل أكثر من عام.
وكانت شركة تسلا قد حذرت في شهر يناير كانون الثاني من انخفاض نمو المبيعات بشكل ملحوظ هذا العام؛ حيث تركز على إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية تحت مسمى ((ريدوود)).
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107988226
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