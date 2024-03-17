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تسلا ترفع أسعار السيارات الكهربائية من طراز واي

3/17/2024 10:42:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة تسلا، يوم السبت، عن زيادة سعر سياراتها الكهربائية من طراز واي (Y) في عدد من الدول الأوروبية بدايةً من 22 مارس بنحو ألفي يورو، أو ما يعادل 2177 دولاراً.

يأتي الإعلان عن زيادة الأسعار بعد أن قالت شركة صناعة السيارات يوم الجمعة في منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنها ستزيد أسعار جميع سيارات الطراز واي (Y) في الولايات المتحدة بمقدار ألف دولار في الأول من أبريل.

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وكانت تسلا قد رفعت أسعار سيارات الدفع الخلفي من طراز واي (Y) والمركبات طويلة المدى بمقدار ألف دولار إلى 43990 دولاراً و48990 دولاراً على التوالي، في الأول من مارس الجاري.

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في فبراير الماضي، رداً على منشور من شركته على منصة إكس يعلن فيه أن الأسعار سترتفع في الشهر التالي ((هذه هي المعضلة الأساسية للتصنيع: تحتاج المصانع إلى إنتاج مستمر من أجل الكفاءة، لكن طلب المستهلكين موسمي)).

وتضررت هوامش أرباح تسلا بسبب حرب الأسعار مع المنافسين التي بدأت قبل أكثر من عام.

وكانت شركة تسلا قد حذرت في شهر يناير كانون الثاني من انخفاض نمو المبيعات بشكل ملحوظ هذا العام؛ حيث تركز على إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية تحت مسمى ((ريدوود)).

المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107988226

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