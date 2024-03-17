المزارعون الإسبان يتظاهرون مجددًا في مدريد

MENAFN - Al-Borsa News) تظاهر مئات المزارعين في العاصمة الإسبانية اليوم الأحد سيرا وبالجرارات في إطار سلسلة الاحتجاجات على الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي.

وسار المزارعون من وزارة التحول البيئي إلى وزارة الزراعة بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي الجمعة تغييرات تشريعية لتخفيف القواعد البيئية للسياسات الزراعية المشتركة بشكل كبير.

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ولبى المزارعون دعوات نقاباتهم للتظاهر ورفعوا لافتات كتب عليها“لسنا من أصحاب الجنح” على وقع أصوات الأبواق والصفارات. وعلق أحد المتظاهرين على جراره مقصلة وهمية.

وقال ماركوس بالدومينوس في شرحه للمقصلة“يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون قطع رقابنا”.

وأضاف المزارع من بوزو دي غوادالاخارا، على بعد 50 كلم شرق مدريد،“إن القواعد الأوروبية تخنقنا”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الامتيازات التي تم التوصل إليها الجمعة في بروكسل تهدف إلى تخفيف الالتزام ببعض القواعد البيئية.

وفي حين رحبت الحكومة اليسارية في إسبانيا بالخطوة، انتقدتها بعض المنظمات البيئية غير الحكومية.

وقالت نقابة“اتحاد النقابات” التي نظمت تظاهرة الأحد“نواجه مجموعة كبيرة من القواعد البيروقراطية التي تجعلنا نشعر كأننا في مكتب وليس في مزرعة”، في إشارة إلى شروط“لا يمكن للعديد من المزارع الصغيرة والمتوسطة الحجم ...التعامل معها”.

وتظاهرة الأحد هي الرابعة في مدريد منذ بدء الحركة الاحتجاجية الزراعية الأوروبية الأوسع في منتصف يناير.

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