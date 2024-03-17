بلومبرج: بوتين يحصد فوزاً قياسياً في انتخابات روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ضمن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على ست سنوات أخرى كرئيس لروسيا، ما يمكنه من تصعيد حربه في أوكرانيا وتحدي الغرب، في وقت أعلن الكرملين عن دعم شعبي قياسي له في تصويت كانت نتيجته معروفة مسبقاً.
وحصل بوتين على 87% من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي بثه التلفزيون الحكومي في وقت متأخر الأحد، بعد وقت قصير من انتهاء ثلاثة أيام من التصويت.
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وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق البالغ 77% الذي حصل عليه الرئيس الحالي في انتخابات 2018.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107988224
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