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بلومبرج: بوتين يحصد فوزاً قياسياً في انتخابات روسيا

3/17/2024 10:42:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ضمن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على ست سنوات أخرى كرئيس لروسيا، ما يمكنه من تصعيد حربه في أوكرانيا وتحدي الغرب، في وقت أعلن الكرملين عن دعم شعبي قياسي له في تصويت كانت نتيجته معروفة مسبقاً.

وحصل بوتين على 87% من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي بثه التلفزيون الحكومي في وقت متأخر الأحد، بعد وقت قصير من انتهاء ثلاثة أيام من التصويت.

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وتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق البالغ 77% الذي حصل عليه الرئيس الحالي في انتخابات 2018.

المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107988224

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