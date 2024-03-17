13.3 مليون دولار مساعدات إنسانية لمصر منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت مصر على مساعدات إنسانية بقيمة 13.3 مليون دولار منذ بداية 2024 وذلك طبقاً لموقع خدمة التتبع المالى الصادرة عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية.
وذكر أن 49.6% من المساعدات عام 2024 منحت لمصر من هولندا، بقيمة 6.6 مليون دولار، وتلاها فى المركز الثانى إيطاليا بنسبة 22.5% من إجمالى المساعدات بقيمة 2.99 مليون دولار، والمملكة المتحدة فى المركز الثالث بنسبة 9.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار.
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وتابع أن المفوضية الأوروبية شاركت بـ6.7% من إجمالى المساعدات بقيمة 898.9 ألف دولار، واليابان بـ 5.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 742.4 ألف دولار، ومنظمة“احفظوا الأطفال” والتى شاركت بنسبة 4.7% بقيمة 625.5 ألف دولار.
وأضاف أن الحكومة السويسرية ساهمت بـ 1.7% من المساعدات بقيمة 220.5 ألف دولار، والحكومة الألمانية بقيمة 20.6 ألف دولار بنسبة 0.2% من إجمالى المساعدات.
وبالنسبة للقطاعات، حصل قطاع تأمين الغذاء على 72.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 9.6 مليون دولار وحل فى المركز الأول، بينما حل قطاع الصحة فى المركز الثانى بنسبة 9.4% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار، وقطاع الحماية والتى تتضمن حماية الأطفال، ومكافحة العنف على أساس الجنس فى المركز الثالث بنسبة 6.9% من إجمالى المساعدات بقيمة 910.5 مليون دولار.
وأضاف أنه فى المركز الرابع جاءت قطاعات غير محددة بقيمة 220.5 ألف دولار والتى حصلت على 1.7% من قيمة المساعدات، وحل قطاع التغذية على نصيب 1.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 208.5 ألف دولار وجاء فى المركز الخامس.
وأوضح أن باقى المساعدات وزعت على عدد من القطاعات المشتركة وغير المحددة بقيمة 1.12 مليون دولار بنصيب 8.4% من إجمالى المساعدات.
وحصلت مصر خلال 2023 على 101.7 مليون دولار مساعدات إنسانية، مقارنة بـ 167.2 مليون دولار عام 2022 بتراجع قدره39.17%، إذ سجل عام 2022 أعلى معدل مساعدات حتى الآن.
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