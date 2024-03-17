Monday, 18 March 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


13.3 مليون دولار مساعدات إنسانية لمصر منذ بداية 2024

3/17/2024 10:42:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حصلت مصر على مساعدات إنسانية بقيمة 13.3 مليون دولار منذ بداية 2024 وذلك طبقاً لموقع خدمة التتبع المالى الصادرة عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية.

وذكر أن 49.6% من المساعدات عام 2024 منحت لمصر من هولندا، بقيمة 6.6 مليون دولار، وتلاها فى المركز الثانى إيطاليا بنسبة 22.5% من إجمالى المساعدات بقيمة 2.99 مليون دولار، والمملكة المتحدة فى المركز الثالث بنسبة 9.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار.

موضوعات متعلقة “الوزراء”: الإفراج عن السلع والبضائع يسير بصورة جيدة جدًا.. و”المركزى” يوفر العملة الصعبة “البورصة” تنشر تفاصيل الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى بتمويلات 8 مليارات دولار 31.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى 2023

وتابع أن المفوضية الأوروبية شاركت بـ6.7% من إجمالى المساعدات بقيمة 898.9 ألف دولار، واليابان بـ 5.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 742.4 ألف دولار، ومنظمة“احفظوا الأطفال” والتى شاركت بنسبة 4.7% بقيمة 625.5 ألف دولار.

وأضاف أن الحكومة السويسرية ساهمت بـ 1.7% من المساعدات بقيمة 220.5 ألف دولار، والحكومة الألمانية بقيمة 20.6 ألف دولار بنسبة 0.2% من إجمالى المساعدات.

وبالنسبة للقطاعات، حصل قطاع تأمين الغذاء على 72.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 9.6 مليون دولار وحل فى المركز الأول، بينما حل قطاع الصحة فى المركز الثانى بنسبة 9.4% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار، وقطاع الحماية والتى تتضمن حماية الأطفال، ومكافحة العنف على أساس الجنس فى المركز الثالث بنسبة 6.9% من إجمالى المساعدات بقيمة 910.5 مليون دولار.

وأضاف أنه فى المركز الرابع جاءت قطاعات غير محددة بقيمة 220.5 ألف دولار والتى حصلت على 1.7% من قيمة المساعدات، وحل قطاع التغذية على نصيب 1.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 208.5 ألف دولار وجاء فى المركز الخامس.

وأوضح أن باقى المساعدات وزعت على عدد من القطاعات المشتركة وغير المحددة بقيمة 1.12 مليون دولار بنصيب 8.4% من إجمالى المساعدات.

وحصلت مصر خلال 2023 على 101.7 مليون دولار مساعدات إنسانية، مقارنة بـ 167.2 مليون دولار عام 2022 بتراجع قدره39.17%، إذ سجل عام 2022 أعلى معدل مساعدات حتى الآن.

MENAFN17032024000202011048ID1107988223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث