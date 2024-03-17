13.3 مليون دولار مساعدات إنسانية لمصر منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت مصر على مساعدات إنسانية بقيمة 13.3 مليون دولار منذ بداية 2024 وذلك طبقاً لموقع خدمة التتبع المالى الصادرة عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية.

وذكر أن 49.6% من المساعدات عام 2024 منحت لمصر من هولندا، بقيمة 6.6 مليون دولار، وتلاها فى المركز الثانى إيطاليا بنسبة 22.5% من إجمالى المساعدات بقيمة 2.99 مليون دولار، والمملكة المتحدة فى المركز الثالث بنسبة 9.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار.

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وتابع أن المفوضية الأوروبية شاركت بـ6.7% من إجمالى المساعدات بقيمة 898.9 ألف دولار، واليابان بـ 5.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 742.4 ألف دولار، ومنظمة“احفظوا الأطفال” والتى شاركت بنسبة 4.7% بقيمة 625.5 ألف دولار.

وأضاف أن الحكومة السويسرية ساهمت بـ 1.7% من المساعدات بقيمة 220.5 ألف دولار، والحكومة الألمانية بقيمة 20.6 ألف دولار بنسبة 0.2% من إجمالى المساعدات.

وبالنسبة للقطاعات، حصل قطاع تأمين الغذاء على 72.1% من إجمالى المساعدات بقيمة 9.6 مليون دولار وحل فى المركز الأول، بينما حل قطاع الصحة فى المركز الثانى بنسبة 9.4% من إجمالى المساعدات بقيمة 1.2 مليون دولار، وقطاع الحماية والتى تتضمن حماية الأطفال، ومكافحة العنف على أساس الجنس فى المركز الثالث بنسبة 6.9% من إجمالى المساعدات بقيمة 910.5 مليون دولار.

وأضاف أنه فى المركز الرابع جاءت قطاعات غير محددة بقيمة 220.5 ألف دولار والتى حصلت على 1.7% من قيمة المساعدات، وحل قطاع التغذية على نصيب 1.6% من إجمالى المساعدات بقيمة 208.5 ألف دولار وجاء فى المركز الخامس.

وأوضح أن باقى المساعدات وزعت على عدد من القطاعات المشتركة وغير المحددة بقيمة 1.12 مليون دولار بنصيب 8.4% من إجمالى المساعدات.

وحصلت مصر خلال 2023 على 101.7 مليون دولار مساعدات إنسانية، مقارنة بـ 167.2 مليون دولار عام 2022 بتراجع قدره39.17%، إذ سجل عام 2022 أعلى معدل مساعدات حتى الآن.