مركز صناعة التكنولوجيا في الهند يواجه نقصاً حاداً في المياه

MENAFN - Al-Borsa News) تعاني مدينة بنغالورو، مركز صناعة التكنولوجيا في الهند، من نقص المياه وسط موجة جفاف.

ويتوقع أن تتصاعد الأزمة مع اقتراب فصل الصيف.

موضوعاتفيتش تُعدّل توقعاتها لأسعار المعادن عالميًا باركن تتلقى طلبات بـ 71 مليار دولار في طرح 25% من أسهمها أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يومياً

تقوم السلطات بتزويد سكان المدينة البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالمياه عبر الصهاريج، حيث يؤدي نقص الأمطار إلى جفاف آلاف الآبار.

وقد فرضت حكومة كارناتاكا سقفاً للمبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه موردو الناقلات لمنع التلاعب في الأسعار.

تعد بنغالورو موطناً لصناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد والتي تبلغ قيمتها 194 مليار دولار.

وبشكل عام، تعاني المدن الهندية على نحو متقطع من نقص المياه بسبب الإفراط في استخدام المياه الجوفية وتغير المناخ الذي يتسبب في تحول الطقس وقلة هطول الأمطار.

مع اقتراب فصل الصيف، من الممكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

المياه الجوفية

قال رام مانوهار، رئيس مجلس إمدادات المياه والصرف الصحي في بنغالورو، لقناة إخبارية في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يجب على السكان استخدام المياه“بحكمة شديدة” وللأغراض الأساسية فقط.

ذكرت وكالة“أسوشيتد برس” أن حوالي ثلث سكان المدينة يعتمدون على المياه الجوفية، ونقلت عن السلطات قولهم إن بعض الآبار البالغ عددها 13900 بئر في المدينة تم حفرها حتى عمق 1500 قدم.

ذكر نائب رئيس وزراء كارناتاكا شيفاكومار الأسبوع الماضي أن نحو 7 آلاف بئر قد جفت، لكن السلطات تتخذ ترتيبات أخرى، مضيفاً:“لا توجد أزمة”.

ساهم التحول نحو التوسع الحضري في أزمة نقص المياه في البلاد.

وفي عام 2019، عانت مدينة تشيناي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند من أزمة مياه لأسابيع بسبب موجات الحر والرياح الموسمية السيئة التي ضربت الولاية في عام 2018.