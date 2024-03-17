Monday, 18 March 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز صناعة التكنولوجيا في الهند يواجه نقصاً حاداً في المياه

3/17/2024 10:42:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاني مدينة بنغالورو، مركز صناعة التكنولوجيا في الهند، من نقص المياه وسط موجة جفاف.

ويتوقع أن تتصاعد الأزمة مع اقتراب فصل الصيف.

موضوعات متعلقة فيتش تُعدّل توقعاتها لأسعار المعادن عالميًا باركن تتلقى طلبات بـ 71 مليار دولار في طرح 25% من أسهمها أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي بمقدار 100 ألف برميل يومياً

تقوم السلطات بتزويد سكان المدينة البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالمياه عبر الصهاريج، حيث يؤدي نقص الأمطار إلى جفاف آلاف الآبار.

وقد فرضت حكومة كارناتاكا سقفاً للمبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه موردو الناقلات لمنع التلاعب في الأسعار.

تعد بنغالورو موطناً لصناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد والتي تبلغ قيمتها 194 مليار دولار.

وبشكل عام، تعاني المدن الهندية على نحو متقطع من نقص المياه بسبب الإفراط في استخدام المياه الجوفية وتغير المناخ الذي يتسبب في تحول الطقس وقلة هطول الأمطار.

مع اقتراب فصل الصيف، من الممكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

المياه الجوفية

قال رام مانوهار، رئيس مجلس إمدادات المياه والصرف الصحي في بنغالورو، لقناة إخبارية في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يجب على السكان استخدام المياه“بحكمة شديدة” وللأغراض الأساسية فقط.

ذكرت وكالة“أسوشيتد برس” أن حوالي ثلث سكان المدينة يعتمدون على المياه الجوفية، ونقلت عن السلطات قولهم إن بعض الآبار البالغ عددها 13900 بئر في المدينة تم حفرها حتى عمق 1500 قدم.

ذكر نائب رئيس وزراء كارناتاكا شيفاكومار الأسبوع الماضي أن نحو 7 آلاف بئر قد جفت، لكن السلطات تتخذ ترتيبات أخرى، مضيفاً:“لا توجد أزمة”.

ساهم التحول نحو التوسع الحضري في أزمة نقص المياه في البلاد.

وفي عام 2019، عانت مدينة تشيناي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند من أزمة مياه لأسابيع بسبب موجات الحر والرياح الموسمية السيئة التي ضربت الولاية في عام 2018.

MENAFN17032024000202011048ID1107988222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث