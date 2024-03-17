أمريكا: الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة

MENAFN - Al-Borsa News) قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الانتخابات الرئاسية الروسية“ليست حرة ولا نزيهة” لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بنسبة 87.97% من الأصوات وفقا لنتائج رسمية أولية عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

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وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

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