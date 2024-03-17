خسائر بـ3 مليارات دولار.. مخاوف من ارتفاع مياه البحر بفيتنام

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأمريكا: الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة بلومبرج: بوتين يحصد فوزاً قياسياً في انتخابات روسيا المزارعون الإسبان يتظاهرون مجددًا في مدريد

حذرت وزارة البيئة في فيتنام من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة وبلوغها الأراضي المزروعة قد يسبّب خسارة سنوية في المحاصيل تبلغ حوالي 3 مليارات دولار في البلاد.

وتتركز الأضرار في منطقة دلتا نهر ميكونغ الملقبة بـ”وعاء أرز فيتنام” لأنها تنتج الغذاء لعشرات الملايين من البشر، بحسب دراسة نشرها موقع“في إن اكسبرس” الإخباري وأجراها معهد علمي متخصّص بالموارد المائية تابع لوزارة البيئة.

وغالباً ما تكون مستويات المياه المالحة أعلى في موسم الجفاف، ولكنها ترتفع أكثر مع ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الجفاف وتغيّرات المد والجزر ونقص إمدادات المياه العذبة عند المنبع، ما قد يؤدي إلى خسارة محاصيل بقيمة 2.94 مليار دولار، وفقاً للدراسة.

ويعدّ الوضع في مقاطعة“كا ماو” الواقعة في أقصى الجنوب الأكثر خطورة حيث تُقدّر الخسائر هناك فقط بنحو 665 مليون دولار.

وتقول الدراسة إنه“مع السيناريو الحالي، ستتأثر 29% من الأشجار المثمرة”، و”14% من محاصيل الأرز”، فيما سيتراجع قطاع صيد الأسماك بنسبة 30% مسجلاً خسائر تُقدر بـ 840 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت إدارة الموارد المائية من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة يمكن أن يؤثر على 80 ألف هكتار من محاصيل الأرز والفاكهة في دلتا ميكونغ.

ويعتبر ارتفاع منسوب المياه المالحة في المنطقة في عامي 2023-2024 فوق المعدل الطبيعي، بحسب مركز الأرصاد الجوية في البلاد.

وعانت منطقة الدلتا من موجة حر طويلة بشكل غير معتاد في فبراير الماضي، أدت إلى حالات جفاف وانخفاض مستويات المياه العذبة في قنوات المنطقة.

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