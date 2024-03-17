خسائر بـ3 مليارات دولار.. مخاوف من ارتفاع مياه البحر بفيتنام

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حذرت وزارة البيئة في فيتنام من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة وبلوغها الأراضي المزروعة قد يسبّب خسارة سنوية في المحاصيل تبلغ حوالي 3 مليارات دولار في البلاد.
وتتركز الأضرار في منطقة دلتا نهر ميكونغ الملقبة بـ”وعاء أرز فيتنام” لأنها تنتج الغذاء لعشرات الملايين من البشر، بحسب دراسة نشرها موقع“في إن اكسبرس” الإخباري وأجراها معهد علمي متخصّص بالموارد المائية تابع لوزارة البيئة.
وغالباً ما تكون مستويات المياه المالحة أعلى في موسم الجفاف، ولكنها ترتفع أكثر مع ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الجفاف وتغيّرات المد والجزر ونقص إمدادات المياه العذبة عند المنبع، ما قد يؤدي إلى خسارة محاصيل بقيمة 2.94 مليار دولار، وفقاً للدراسة.
ويعدّ الوضع في مقاطعة“كا ماو” الواقعة في أقصى الجنوب الأكثر خطورة حيث تُقدّر الخسائر هناك فقط بنحو 665 مليون دولار.
وتقول الدراسة إنه“مع السيناريو الحالي، ستتأثر 29% من الأشجار المثمرة”، و”14% من محاصيل الأرز”، فيما سيتراجع قطاع صيد الأسماك بنسبة 30% مسجلاً خسائر تُقدر بـ 840 مليون دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت إدارة الموارد المائية من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة يمكن أن يؤثر على 80 ألف هكتار من محاصيل الأرز والفاكهة في دلتا ميكونغ.
ويعتبر ارتفاع منسوب المياه المالحة في المنطقة في عامي 2023-2024 فوق المعدل الطبيعي، بحسب مركز الأرصاد الجوية في البلاد.
وعانت منطقة الدلتا من موجة حر طويلة بشكل غير معتاد في فبراير الماضي، أدت إلى حالات جفاف وانخفاض مستويات المياه العذبة في قنوات المنطقة.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107988220
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