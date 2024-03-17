غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة

غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة
التاريخ
3/17/2024 9:06:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الإثنين، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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