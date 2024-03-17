توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن هدنة غزة

توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن هدنة غزة
التاريخ
3/17/2024 9:06:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" توسيع الصلاحيات الممنوحة للوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر حول هدنة في غزة.
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