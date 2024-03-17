الدويري : سأغيب عن الجزيرة لفترة طويلة لهذا السبب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري رسالة إلى مُحبيه و متابعيه ، أوضح فيها تفاصيل العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا ، مشيراً انه تعرض لـ " جلطة " والشريان التاجي كان مغلقاً بشكل كامل عند اسعافه الى المستشفى .
وقال الدويري انه سيغادر المستشفى بعد يومين تقريباً ، مؤكداً انه سيغيب عن الشاشة لفترة طويلة بسبب فترة للراحة اوصى بها الاطباء .
واشار الدويري إلى الضغوط التي تعرض لها و التحذيرات التي وصلته بخصوص تحليلاته العسكرية الخاصة بالحرب على غزة .
وبين انه حاول الاستمرار بالمناورة وايصال الرسائل ، مؤكداً انه خرج بوسام شرف وهو محبة المتابعين ، طالباً منهم الدعاء له بالشفاء الكامل .
وفي وقت سابق قال اللواء فايز الدويري، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل انه تعرض لعارض صحي .
واكد الدويري ان ذلك كان السبب بمنعه عن الظهور على فضائية الجزيرة .
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