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الجيش الأردني: رصد تحركات جوية مريبة قرب الحدود مع سوريا

3/17/2024 8:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الأردني إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وذكر شهود أن طائرات حربية يعتقد أنها أردنية سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.

وقال الجيش إن سرباً من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد.

ولم يذكر مصدر التحركات.

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