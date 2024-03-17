برشلونة يهزم أتليتيكو ويتقدم للمركز الثاني بالدوري الإسباني

تغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتليتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم،

الأحد.

وهيمن صاحب الأرض على الدقائق الأولى من المباراة، لكن برشلونة تقدم في النتيجة في الدقيقة 38 عندما استغل فيلكس تمريرة ليفاندوفسكي ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وضاعف ليفاندوفسكي تقدم فريقه بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما قطع رافينيا الكرة من رودريجو دي بول لاعب أتليتيكو مدريد ليمرر الكرة إلى اللاعب البولندي الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

واختتم لوبيز التهديف في الدقيقة 65 عندما حول برأسه عرضية لعبها ليفاندوفسكي إلى داخل الشباك.

وبهذا يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، متخطياً جيرونا الذي تعثر 1-صفر أمام خيتافي أمس السبت.

وبعدما تكبد الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم، يتجمد رصيد أتليتيكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ناويل مولينا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

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