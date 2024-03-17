سيلين ديون: مصممة على هزيمة المرض والعودة للمسرح

أكدت المغنية الكندية سيلين ديون أنها لا تزال ((مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما)) و((التغلب)) على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر إنستغرام. وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك والتي شُخصت في خريف سنة 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس، إن التغلب على هذا المرض ((كان أحد أصعب التجارب)) في حياتها.

وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض: ((لكنني ما زلت مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما وعيش حياة طبيعية قدر الإمكان)).

وأكدت المغنية البالغة 55 عاماً أنها ((ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعاً!)). وكان آخر ظهور علني لسيلين ديون، في إطلالة مفاجئة قصيرة في حفلة توزيع جوائز غرامي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، في أوائل فبراير لتقديم جائزة ألبوم العام إلى تايلور سويفت. وفي إطلالتها هذه بصحبة ابنها الأكبر، تلقت الفنانة التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم في مسيرتها الفنية التي انطلقت قبل أربعة عقود، تصفيقاً حاراً من الجمهور.

ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى مارس من سنة 2020 في مدينة نيوارك في شرقي الولايات المتحدة، وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان ((كوردج)) بسبب جائحة كوفيد 19. ومنذ سنة 2021، تعاني سيلين ديون تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس. وتصيب هذه المتلازمة واحداً من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.