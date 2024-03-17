سينغ يغني في دبي 27 أبريل

يحيي الفنان أريجيت سينغ، نجم أغنيات ((بوليوود)) و((البوب)) الهندي، حفلاً فنياً في ((كوكا كولا أرينا)) 27 أبريل المقبل، وذلك بعد الحفل الفني الناجح، الذي أحياه العام الماضي في دبي.

يمتلك هذا الفنان المعروف بلقب ((ملك الغناء)) مجموعة واسعة من الأغنيات الناجحة، حقق معظمها المراتب الأولى عالمياً، ونالت إعجاب الجماهير في مختلف أرجاء العالم.

بصوته الرائع وموهبته الفريدة أبهر سينغ الجماهير في مختلف أنحاء العالم، وحاز العديد من الجوائز، أبرزها ((الجائزة الوطنية)) و((جائزة فيلم مايكر)) لأكثر من مرة، و((جائزة ميرشي الموسيقية)) و((جائزة سكرين أوارد)) والكثير غيرها، كما حصل على لقب الفنان الأكثر استماعاً له على منصة Spotify في العام 2020.

وسيقدم أريجيت سينغ مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل Kesariya وSamjhawan وv Tum Hi Ho وChanna Mereya وTum Kya Mile وغيرها من الأغنيات، التي يؤديها للمرة الأولى، ليعيش الجمهور خلال العرض ليلة لا تنسى مليئة بروعة الكلمة والنغم.