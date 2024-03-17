بدور القاسمي تعلن قائمة «ببلش هير» القصيرة ضمن فعاليات «لندن للكتاب»

كشفت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة ((ببلش هير)) PublisHer الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، عن أسماء المترشحات التسع اللاتي وصلن إلى القائمة القصيرة للدورة الافتتاحية من جائزة ((ببلش هير)) للتميّز، التي تحتفي بالنساء المتميّزات ممن أحدثن فرقاً إيجابياً واضحاً في صناعة النشر.

جاء ذلك في كلمة مرئية مسجلة للشيخة بدور القاسمي في فعاليات ((معرض لندن للكتاب))، أشارت فيها إلى استقبال 113 طلباً من 30 دولة، وكشفت أن الإعلان عن الفائزات في الجائزة في فئاتها الثلاث سيتم في أبريل المقبل في فعاليات ((معرض بولونيا لكتاب الأطفال)) في إيطاليا.

وشبّهت الشيخة بدور القاسمي رحلة الناشرة بـ((الإبحار في محيط شاسع)) لأنها تتطلّب المهارات اللازمة لعبور المياه الهادئة، والشجاعة لمواجهة العواصف، والمرونة للإبحار ضد التيار، والحكمة للإيمان بنفسها على الرغم من الضبابية والتحديات العديدة التي تواجهها.

وتكرّم جائزة ((ببلش هير)) للتميّز النساء اللاتي يسهمن في تطوير قطاع النشر وتمهيد الطريق أمام الناشرات، وتحفّز الجائزة الفائزات على تحقيق المزيد من الإنجازات وإلهام غيرهن من النساء، إضافة إلى رفع الوعي بالتحديات التي لا تزال تواجه العديد من العاملات في صناعة النشر.

وضمت القائمة القصيرة في فئة ((الإنجاز مدى الحياة)) كلاً من أكوسا أوفوري مينساه، المؤسسة والمديرة العامة لـ((سب ساهاران ببلشيرز)) Sub-Saharan Publishers، وآنا ماريا كابانيلاس، الرئيسة التنفيذية لـ((غروبو إديتوريال كلاريداد)) Grupo Claridad، وشيرلي إيفون كاربي، رئيسة ((كارلونج ببليشرز كاريبيان)) Carlong Publishers Caribbean.

وشهدت فئة ((القيادية الصاعدة)) وصول كل من ميتيا عثمان تيسيما، الرئيسة التنفيذية لـ((مايوربانخي)) Mayurpankhi المديرة التنفيذية لـ((أجامي براكاشاني)) Agamee Prakashani، وفيرناندا فاليتزيني فيريرا، المحررة ومؤسسة ((شي ببلشز بودكاست)) She Publishes Podcast، وكاسي روكس، مديرة التسويق في ((كولنز)) Collins المديرة المشاركة لـ((ذا فليب)) The FLIP.

وفي فئة ((الابتكار))، شملت القائمة القصيرة عواطف مصبح، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لـ((موربيكيت)) Morbiket، وآن فرايبيل، المؤسسة ومديرة النشر في ((بالوما ببليشنغ)) Palomaa Publishing، وجازمين ريتشاردز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ((ستوريميكس)) Storymix.

وشكّل الإعلان عن القائمة القصيرة جزءاً من برنامج ((ببلش هير)) في لندن، والذي شمل جلستين نقاشيتين استكشفتا التمثيل النسائي في مجال صناعة الكتاب، بوصفه وسيلة مركزية في تعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب ترسيخ قيادة وابتكار النساء في قطاع النشر.