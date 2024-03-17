بوغاتشار ثالثاً بسباق «ميلانو - سانريمو»
التاريخ
3/17/2024 7:17:39 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حل تادي بوغاتشار دراج ((فريق الإمارات))، ثالثاً في سباق ميلانو - سانريمو، والذي توج به جاسبر فيليبسن دراج ((ألبيسين ديسونينك)). وأعرب بوغاتشار، عن سعادته بالوقوف على منصة التتويج مشيداً بالأداء المثالي للفريق.
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