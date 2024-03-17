«الأبيض» يستعد في «نيويورك» لمواجهتي اليمن بتصفيات المونديال

قاد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، المران الأول لـ((الأبيض)) على ملعب جامعة نيويورك ضمن معسكره الداخلي في أبوظبي استعداداً لمواجهتي منتخب اليمن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 ، حيث تُلعب مباراة الذهاب الخميس المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي، بينما تلعب مباراة الإياب 26 الجاري في استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في السعودية.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من العراق لإدارة مباراة المنتخب واليمن الخميس المقبل بقيادة مهند قاسم ((ساحة))، ويعاونه واثق مدلل وأحمد صباح ، ويوسف سعيد ((حكماً رابعاً)) وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام، والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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