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تألق «العزوم» و«الشقي» في «اليذاع» بـ«ختامي المرموم»

3/17/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت أمس، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، من خلال إقامة تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات، وشهد ميدان المرموم إقامة 18 شوطاً منها 8 أشواط لهجن الإنتاج، بينما شهد ميدان سيف العرب إقامة 20 شوطاً.

وحسم ((العزوم)) لـمظفر الصمباري العامري الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج في زمن وقدره 9:00:1 دقائق، وتألقت ((سيوف)) بشعار حميد راشد الدرعي في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج وقطعت مسافة السباق قي 8:56:5 دقائق، وحاز ((الشقي)) بشعار مبارك غانم المنصوري، صدارة اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن 9:00:6 دقائق، وتمكن ((قوس)) لمحمد علي السبع الدرعي من حسم صدارة رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان المهجنات في توقيت 8:57:8 دقائق.

وتختتم بميدان المرموم اليوم، جولات الصغار لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان من خلال إقامة 18 شوطاً في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز وسيكون التنافس من خلالها على كأسين لليذاع البكار المفتوح الإنتاج باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزتهما النقدية البالغة مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى بندقيتين لأشواط الإنتاج والمفتوح بجائزة تبلغ مليون درهم، وتبلغ جائزة كأس المحليات مليون درهم، وبندقية المحليات 800 ألف درهم.

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