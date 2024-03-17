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اكتمال الدور التمهيدي لكأس السوبر للطائرة بمشاركة 8 فرق

3/17/2024 7:17:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتمل الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة رجال، مع إسدال الستار على الدوري العام للموسم الجاري 2023 - 2024، وتحديد ترتيب أندية المسابقة، باحتلال أندية الجزيرة، الوصل، بني ياس، شباب الأهلي، العين، عجمان، والنصر وحتا، للمراكز من الأول إلى الثامن بالترتيب. ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر 6 أبريل المقبل، ويلتقي فيها الجزيرة مع حتا، والوصل مع النصر، وبني ياس مع عجمان، وشباب الأهلي مع العين، ويتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي للبطولة الثالثة للكرة الطائرة للرجال هذا الموسم.

وكان الجزيرة قد حسم درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بالفوز على الوصل في مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي لدورة ((البلاي أوف))، بنتيجة واحدة 3-2، ليحتل الوصل المركز الثاني، بينما حسم بني ياس المركز الثالث، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-0 على شباب الأهلي، الذي حل رابعاً.

وحسم العين المركز الخامس، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-1 على عجمان، الذي حل سادساً، وحسم النصر المركز السابع، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-0 على حتا، الذي حل في المركز الثامن الأخير.

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