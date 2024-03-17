الإثيوبي تسفو والمغربية وفاء زروال بطلا سباق جري «ند الشبا»

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات لـ((البادل))، الفائزين في بطولة تحدي ند الشبا لفرق البادل التي أقيمت للمرة الأولى ضمن فعاليات النسخة الـ 11 لدورة ند الشبا الرياضية، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات وقطر والكويت والبحرين وإيران وهولندا. وحضر مراسم التتويج صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وسعيد المري، أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

وتوج المنتخب الهولندي باللقب بتغلبه في المباراة النهائية على المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني 2 – 0، فيما المنتخب الإيراني في المركز الثالث بعد فوزه على منتخبنا الوطني بنتيجة 2 – 0.

وفي منافسات فئة التصنيف المحلي للإماراتيات، توج الثنائي علياء عبدالله طاهر، وفاطمة الجناحي بلقب البطولة على حساب الثنائي فاطمة شهدور، ومريم شهدور بنتيجة 6 – 2 و6 – 1، وفي منافسات البادل لفئة الناشئين تحت 18 عاماً فاز الثنائي أحمد الهاشمي، ومارتن مارتنيز، بالمركز الأول بعد فوزهما على الثنائي راشد وليد، وحيدر علي، بنتيجة 6 – 4 و6 – 4.

مشاركة

من جهة أخرى، توج الأثيوبي داجني تسفو ديمسي، بلقب سباق الجري الفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار ((قدرات لا حدود لها)).

وجاء السباق مثيراً وحماسياً في جميع الفئات، وسط مشاركة واسعة، حيث وصل عدد المشاركين أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والأطفال والعدائين المحترفين من خارج الدولة في أجواء المرح والسعادة.

وحصل الأثيوبي داجني تسفو ديمسي على المركز الأول بزمن قدره 27:50 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كيلومترات، فازت المغربية وفاء زروال بالمركز الأول، محققة زمناً قدره 34:36 دقيقة. وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال فاز خالد البدواوي بالمركز الأول بزمن 30:12 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت رقية محمد المزروعي بالمركز الأول، محققة زمناً قدره 41:06 دقيقة.

سباق

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات، أحرز المغربي أمين سويدة المركز الأول بزمن قدره 14:57 دقيقة، وفي فئة المفتوحة سيدات لمسافة 5 كيلومترات، فازت البلجيكية ليزبيث فيرهيدن بالمركز الأول، بزمن قدره 17:47 دقيقة، وحصل عمار العلي على المركز الأول في سباق 5 كيلومترات فئة المواطنين، محققاً زمناً قدره 16:24 دقيقة، وفي فئة المواطنات سباق 5 كيلومترات، جاءت حصة الشامسي في المركز الأول بزمن 20:29 دقيقة، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كيلومترات، فاز المغربي مبارك الريحاني بالمركز الأول بزمن 16:35 دقيقة، وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات لمسافة 5 كيلومترات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ، بالمركز الأول بزمن قدره 20:16 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة ناشئين 4 كيلومترات، فاز يعرب نصير اليعربي بالمركز الأول، بزمن قدره 17:51 دقيقة، وفي فئة المفتوحة ناشئات لمسافة 4 كيلومترات فازت هاتي غريت بالمركز الأول، بزمن 18:37 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة شباب 4 كيلومترات، فاز عبد اللطيف الصابري بالمركز الأول، بزمن 16:01 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة شابات 4 كيلومترات فازت كارلا بينزمولر بالمركز الأول، بزمن 16:05 دقيقة.

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