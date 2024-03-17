50 مليون مشاهد لجولة التزلج العالمية في دبي

حظيت الجولة العالمية للتزلج على اللوح للمحترفين المؤهلة لأولمبياد باريس التي أقيمت في دبي خلال من 25 فبراير إلى 10 مارس، باهتمام عالمي رياضي وإعلامي كبير، حيث كانت الجولة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها الاتحاد الدولي للسكيت، وشركة أرادا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الأكبر والأكثر نجاحاً بين بطولات هذه اللعبة واسعة الانتشار، والتي أسفرت عن تأهل 88 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من الرجال و النساء وفي فعاليتي بارك، و ستريت.

وشارك في المنافسات 500 رياضي ورياضية من 65 دولة، استمتعوا بالتنافس في المضمار الحديث الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة في منطقة ((دبي هاربر)) بمواصفات عالمية نالت ثناء رئيس الاتحاد الدولي للعبة وإشادة جميع الحاضرين.

كما استمتع الجمهور والمشاهدون في القنوات التلفزيونية العالمية، بمشاهدة مناظر رائعة تجمع بين قوة التنافس وجمالية المناظر المحيطة في منطقة ((دبي هاربر)) ومنطقة المارينا اللتين تضمان أجمل المباني السكنية والفندقية والتخطيط الحضري، بواجهة بحرية رائعة مطلة على الخليج العربي.

وتم بث منافسات البطولة التي استمرت أسبوعين، على قنوات عالمية ومنها قناة الرسمية للجنة الأولمبية الدولية وقنوات رقمية عديدة، وشاهدها أكثر من 50 مليون مشاهد من مختلف الدول استمتعوا ببث تلفزيوني رائع كان عنوانه الجمال والإبهار.

كما نالت البطولة، اهتمام ومتابعة اللجنة الأولمبية الدولية التي بثت المنافسات على قناتها الرسمية، كما نشرت 6 منشورات بصور مختلفة عن البطولة ومكان المنافسات والمناطق المحيطة به على حسابها في منصة ((انستغرام)) الذي يتابعه أكثر من 7.6 ملايين متابع، كما نشر مؤثرون وأبطال في هذه الرياضة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، مئات المنشورات والصور ولقطات الفيديو للمنافسات والمنطقة المحيطة، حظيت بمتابعة واسعة من متابعيهم حول العالم.

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