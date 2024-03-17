69 «هاتريك» لـ 18 لاعباً في تاريخ دوري المحترفين

شهدت الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل ((الهاتريك)) الثاني في مسابقة هذا الموسم، وذلك عن طريق المغربي سفيان رحيمي، عندما قاد فريقه العين للفوز على مستضيفه عجمان برباعية نظيفة، مساء الجمعة الماضي، وأحرز اللاعب أحد أهدافه الثلاثة من ركلة جزاء، ليكون ((الهاتريك)) الأول طوال مسيرته مع ((الزعيم))، والطريف أن ((الهاتريك)) الأول في الموسم الجاري، كان من نصيب مواطنه وليد أزارو، في مباراة فريقه عجمان وضيفه اتحاد كلباء يوم 29 سبتمبر 2023، ضمن الجولة الرابعة للدوري، وخسرها عجمان 5-٣، وأحرز أزارو أحد أهدافه الثلاثة من ركلة جزاء.

تاريخ

وارتفع عدد أهداف ((الهاتريك)) في تاريخ دوري المحترفين بعد ثلاثية أزارو ورحيمي، إلى 69 حالة، إلى جانب 11 ((سوبر هاتريك)) 4 أهداف، ومرة واحدة ((ميجا هاتريك)) 5 أهداف، الذي كان من نصيب سيباستيان تيغالي مهاجم الشارقة حالياً، عندما كان يلعب في صفوف الوحدة، كما ارتفع عدد اللاعبين الذين سجلوا ((هاتريك)) أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري إلى 18 لاعباً، ويتصدرهم علي مبخوت لاعب الجزيرة، والذي سجل 15 ((هاتريك))، و((سوبر هاتريك))، ويأتي ثانياً سيبستيان تيغالي برصيد 9 ((هاتريك))، و((سوبر هاتريك)) واحد، و((ميغا هاتريك)) واحد.

تسجيل

وأحرز فابيو دي ليما مهاجم الوصل، 6 ((هاتريك)) و2 ((سوبر هاتريك))، ليحتل المركز الثالث، ويليه بوريس كابي لاعب عجمان والظفرة السابق، وأحرز 5 ((هاتريك))، ثم الغاني أسامواه جيان مع العين، 4 ((هاتريك))، وغرافيتي لاعب شباب الأهلي السابق، 3 ((هاتريك))، و2 ((سوبر هاتريك))، ولابا كودجو مهاجم العين الحالي، وأحرز 3 ((هاتريك))، و2 ((سوبر هاتريك))، ويتساوى برصيد 3 ((هاتريك)) كل من كايو كانيدو لاعب الوصل، وأندريا سنغاهور مع بني ياس، وفيرناندو بايانو مع الجزيرة والوحدة، وجوس ساند مع العين، ولويس خيمينيز مع شباب الأهلي، بينما أحرز مرتين ((هاتريك)) و((سوبر هاتريك)) وحيد، كل من ميروكو فوزينيتش مع الجزيرة، وماركوس بيرج مع العين، وبيدرو كوندي مع بني ياس، وأحرز ((هاتريك)) وحيد، رافاييل الياس مع بني ياس في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز على مستضيفه دبا الفجيرة 1-٤، في الجولة السابعة من المسابقة.

تألق

يذكر أن الموسم الجاري يشهد تألقاً لافتاً للاعب سفيان رحيمي مع العين في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما سجل 7 أهداف في 14 مباراة، وهدفين في 6 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي البطولة، كما ساهم في وصول ((الزعيم)) إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بتسجيله 8 أهداف، ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، وكريزان مهاجم شاندونغ.

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