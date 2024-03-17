فهد الظنحاني: أتمنى أن يحالفني الحظ بالانضمام لـ «الأبيض»

أكد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، أن طموح أي لاعب الانضمام للمنتخب الوطني، ونيل شرف تمثيل منتخب بلاده، مشيراً إلى أنه يحترم اختيارات الجهاز الفني لـ ((الأبيض))، وأنه يسعى إلى أن يكون عند حسن ظن الشارع الرياضي والجماهير، من أجل الاستمرار في تقديم مستوى قوي في المرحلة المقبلة.

وقال الظنحاني عن عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني، التي تخوض مواجهتي اليمن في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، على الرغم من تألقه مع بني ياس: أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مباراتيه المقبلتين، وتحقيق الانتصار، وبالتأكيد أي لاعب يتمنى ارتداء قميص المنتخب، وإذا لم يكن الحظ حالفني بالانضمام لـ ((الأبيض)) في هذه المرة، سيحالفني في المستقبل بلا شك، وكلي ثقة بالله في ذلك، وأنا أحترم كل القرارات من الجهاز الفني، وآمل أن يحالفني التوفيق في أن أكون عند حسن ظن الشارع الرياضي والجماهير، وإذا كان لي نصيب، سأكون في المنتخب بكل تأكيد.

وعن سر تألقه والحفاظ على مستواه على مدار السنوات الأخيرة، أكد الظنحاني أنه يحاول قدر المستطاع الاجتهاد في التدريبات، لأنها أساس تحسن المستوى، وأن لكل مجتهد نصيباً، وإعطاء التمرين حقه والحرص على التدريب في صالة ((الجيم)) 3 أو 4 مرات أسبوعياً، ودراسة الأخطاء جيداً لتفاديها في ما بعد. ويعد فهد الظنحاني أكثر الحراس تصدياً للتسديدات في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي بـ 69 تصدياً، إذ يواصل الحارس صاحب الـ 32 عاماً تألقه مع السماوي، رغم النتائج السلبية الأخيرة التي يعاني منها الفريق.

تراجع

وأرجع الظنحاني أسباب تراجع نتائج بني ياس، إلى الفشل في ترجمة الأداء الجيد إلى أهداف، وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، ما يؤدي إلى عدم التسجيل، مؤكداً أن الفريق مطالب بتصحيح هذه المشكلة سريعاً، في ظل صعوبة مباريات الدوري.

وقال: ((بكل أمانة، بني ياس يقدم أداء جيداً في مبارياته خلال الموسم الحالي، ولكن بكل أسف، الأداء الجيد لا يكفي، وأي فريق مطالب بحصد النقاط، وفي مباريات مع الفرق الكبيرة على وجه الخصوص، يجب عليك استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، وبني ياس لم يكن سيئاً في مبارياته الأخيرة التي خسرها، سواء أمام الوصل والعين والنصر، ولكن لم نستطع التسجيل في آخر 4 مباريات، كالعادة، وهي سلبية كبيرة للغاية)).

تطوير

وتابع: يجب تطوير أنفسنا في الشق الهجومي، والحصول على 5 إلى 6 فرص محققة في كل مباراة، ولا تستطيع التسجيل منها مشكلة كبيرة، علينا أن نعاتب أنفسنا كلاعبين أولاً، قبل الجهاز الفني والإداري، والاجتهاد بصورة أكبر، وأثق في أنه سيكون للاعبين ردة فعل وتغيير كبير في المباريات القادمة.

واستبعد الظنحاني دخول بني ياس إلى صراع الهبوط، في ظل النتائج السلبية، وبعدما لم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، لافتاً إلى أن بني ياس عقليته مختلفة، ولا يتوقع أن يدخل السماوي حسابات الهبوط، ولكن الفريق مطالب بتحقيق الانتصار في مباراة عجمان المؤجلة، ثم مباراة الإمارات، والحصول على نقاطهما بأي طريقة.

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