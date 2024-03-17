العروبة يتصدر «الهواة» والرمس يعود للانتصارات

ابتعد العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى معيداً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن إلى 11 نقطة بشكل مؤقت، وتمكن العروبة من استعادة النغمة بعد فوزه الصعب على ضيفه الذيد بهدف اللاعب سايمون دي باروس في الدقيقة 24 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في مقدمة فرق المسابقة، وتجمد رصيد الذيد عند 25 نقطة.

وتمكن الرمس من استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل تحت قيادة المدرب المغربي المتألق سعيد شخيت، محققاً الفوز على ضيفه غلف إف سي بهدف اللاعب لوكاس سيلفا ليصل برصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد غلف إف سي عند 21 نقطة، وقلب الظفرة تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز مثير بهدفين، حيث تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق أنجيل لزاما، وعدل للظفرة لاعبه سانتوس، وأضاف هداف الفريق بينك أفوبي هدف الفوز. كما تمكن دبا الفجيرة من الانفراد بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد فوزه المثير بنتيجة 1-٣ على غلف يونايتد.

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