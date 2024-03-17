نايف الرشيد: فجوة بين بعض المراكز الإعلامية للأندية والصحف

تضم الأندية العديد من الكفاءات الشابة في المراكز الإعلامية، منهم نايف الرشيد، المدير الإعلامي لشركة كرة القدم في نادي البطائح، الذي تحدث عن واقع المراكز الإعلامية في حوار لا تنقصه الصراحة، خاصة وأنه خاض أكثر من تجربة، بدأها مع نادي الوصل محرراً لمواقع التواصل الاجتماعي في 2017، قبل توليه مسؤولية الإعلام في النادي، لينتقل بعدها إلى رابطة المحترفين، ثم البطائح.

وقال الرشيد: هناك فجوة بين بعض المراكز الإعلامية للأندية والصحف تحتاج إلى خلق مزيد من التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أن المكاتب الإعلامية لا تملك الحرية الكاملة لنشر كل ما يتعلق بالنادي، مع الوضع في الاعتبار أن هنالك أخباراً تنشرها دون الرجوع لأحد، مثل أخبار التدريبات والأخبار الروتينية على سبيل المثال، وأخبار الإصابات أحياناً حسب رؤية مدرب الفريق إذا طلب عدم النشر حتى لا يعلم الخصم عن غيابات الفريق، إلا أن المركز يحرص على تطبيق مبدأ الشفافية لوضع جماهير الفريق في الصورة، مشيداً بالمراكز الإعلامية في أندية الشارقة وعجمان والجزيرة و الفجيرة عندما كان في المحترفين، مشيراً إلى أن الضغط من قبل المراكز الإعلامية قد يؤثر على أداء اللاعبين والفرق.

وأضاف: عندما كنت أعمل بالمكتب الإعلامي للوصل، ولعبنا دوراً كبيراً في الحضور الجماهيري في مباريات الديربي والقمة بإشعال الحماس عبر الحسابات قبل أيام من المباراة، وأذكر مباراتنا أمام الوحدة موسم 2018-٢٠١٧ على استاد زعبيل، التي نشرنا قبلها تغريدات تحتوي على نبرة التحدي، لاقت ردة فعل قوية من حساب نادي الوحدة، ما أسهم في امتلاء ملعب زعبيل بجماهير الفريقين، وحققت المباراة أعلى إيرادات مالية للنادي نصف مليون درهم .

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