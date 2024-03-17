بول غريغا بطلاً لسباق الحمرية لدراجات الطريق

فاز دراج شباب الأهلي، بول غريغا، بالمركز الأول في سباق الحمرية لدراجات الطريق كبار وتحت 23 عاماً للأندية والهواة المواطنين والمقيمين، الذي أقيم مساء السبت، بمشاركة 83 دراجاً من 13 فريقاً، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات ضمن بطولة الدوري المحلي للأندية والفرق، وشهد حضور الأمين العام لاتحاد الدراجات، الدكتور ياسر الدوخي.

وحلّ سفيان هادي، من نادي أبوظبي، وصيفاً، وسيف الكعبي، من شباب الأهلي ثالثاً، وفي فئة تحت 23 عاماً فاز دراج نادي أبوظبي أسامة سباهي بالمركز الأول، وحل يوسف الشحي، من نادي شباب الأهلي وصيفاً، ثم زايد العبيدلي، من نادي أبوظبي ثالثاً. وشهد سباق فرق الهواة، سيطرة فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز حمد الصابري بالمركز الأول، ثم فاروق محمود وصيفاً، وحارب إبراهيم ثالثاً. وعقب انتهاء السباق، قام الدكتور ياسر الدوخي بتتويج الفائزين.

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