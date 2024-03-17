بول غريغا بطلاً لسباق الحمرية لدراجات الطريق

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز دراج شباب الأهلي، بول غريغا، بالمركز الأول في سباق الحمرية لدراجات الطريق كبار وتحت 23 عاماً للأندية والهواة المواطنين والمقيمين، الذي أقيم مساء السبت، بمشاركة 83 دراجاً من 13 فريقاً، وهو السباق الذي نظمه اتحاد الدراجات ضمن بطولة الدوري المحلي للأندية والفرق، وشهد حضور الأمين العام لاتحاد الدراجات، الدكتور ياسر الدوخي.
وحلّ سفيان هادي، من نادي أبوظبي، وصيفاً، وسيف الكعبي، من شباب الأهلي ثالثاً، وفي فئة تحت 23 عاماً فاز دراج نادي أبوظبي أسامة سباهي بالمركز الأول، وحل يوسف الشحي، من نادي شباب الأهلي وصيفاً، ثم زايد العبيدلي، من نادي أبوظبي ثالثاً. وشهد سباق فرق الهواة، سيطرة فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز حمد الصابري بالمركز الأول، ثم فاروق محمود وصيفاً، وحارب إبراهيم ثالثاً. وعقب انتهاء السباق، قام الدكتور ياسر الدوخي بتتويج الفائزين.
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