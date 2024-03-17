منافسات كرة السلة تدشن دورة عجمان

دشن فريق ((BESSY)) أولى مباريات مسابقة كرة السلة، بتغلبه على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 79-46، وحصل نجم الفريق روسوس على جائزة الأفضل في المباراة، وذلك ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

كما تفوقت جامعة عجمان، على دائرة الميناء والجمارك 37-16، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز ((EAGLES)) على الأكاديمية الأولمبية الوطنية بنتيجة 64-41.

على جانب آخر، تقام مساء اليوم على ملعب مركز كواترو الرياضي، 3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم.

وتنطلق المباريات الساعة العاشرة مساء، بلقاء يجمع جامعة عجمان، وفريق هيئة النقل، ويصطدم في الـ 11 مساء، دائرة البلدية والتخطيط، بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلتقي في المباراة الثالثة 12 مساء، فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، بفريق دائرة التنمية الاقتصادية.

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