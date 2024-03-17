«طائرة بحر الفجيرة» تتألق في رمضانية كلباء

فاز فريق بحر الفجيرة على نظيره فريق الاتحاد، بنتيجة شوطين نظيفين، كما فاز فريق البارون ((B)) على منافسه البارون ((A)) بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وذلك ضمن منافسات الكرة الطائرة في مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني، الذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي تحت شعار ((رياضة.. ثقافة.. مجتمع))، ويختتم 23 الجاري. كما شهد المهرجان، إقامة ورش عمل عن التغذية الصحية نظمها نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو، قدمتها شادية أحمد بوشقير. ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية، مسابقات وجوائز للحضور من الجمهور والرياضيين.

بدوره، وصف الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة النادي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالنادي، الفعاليات التي شهدها المهرجان بأنها ظهرت بشكل مميز، ما يعكس أهميتها بين أبناء المجتمع، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.

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