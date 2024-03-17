Monday, 18 March 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طائرة بحر الفجيرة» تتألق في رمضانية كلباء

3/17/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق بحر الفجيرة على نظيره فريق الاتحاد، بنتيجة شوطين نظيفين، كما فاز فريق البارون ((B)) على منافسه البارون ((A)) بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وذلك ضمن منافسات الكرة الطائرة في مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني، الذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي تحت شعار ((رياضة.. ثقافة.. مجتمع))، ويختتم 23 الجاري. كما شهد المهرجان، إقامة ورش عمل عن التغذية الصحية نظمها نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو، قدمتها شادية أحمد بوشقير. ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية، مسابقات وجوائز للحضور من الجمهور والرياضيين.

بدوره، وصف الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة النادي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالنادي، الفعاليات التي شهدها المهرجان بأنها ظهرت بشكل مميز، ما يعكس أهميتها بين أبناء المجتمع، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17032024000110011019ID1107988062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث