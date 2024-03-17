127 ساعة قادرة على تغيير حياتنا

لا يعي الكثيرون قيمة التخطيط، وأهميته في حياتهم اليومية والمستقبلية.



إن التخطيط هي أداة يمكنها مساعدتنا على النجاح والتفوق والبعد عن الفوضى والتشتت والضياع، والشواهد كثيرة في حياتنا، نراها على أرض الواقع، نظراً لعدم تخطيطنا

في العمل والدراسة وحتى في الترفيه، والإجازات ، أو عند الخروج في رحلات، أو حتى في السفر والخروج مع العائلة حتى يضيع الوقت والمال والجهد دون فائدة.

أستحضر كلمات الدكتور إبراهيم الفقي حول هذه المسألة حين قال: "الشخص الذي لا يخطط قد ينجح، ولكن الصعوبات والعقبات والمشاكل التي تواجهه تكون أكثر وأشد من التي تواجه الشخص الذي لديه خطة وهدف واضحين، وليس من الحنكة والذكاء أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير".



يجنبنا التخطيط المفاجآت غير المحمودة، ويختصر علينا الوقت والجهد. وفي المحصلة، لا بد ان يكون للتخطيط أثر إيجابي على حياتنا، حتى لو لم تتكلل جميع الخطط بالنجاح. المهمة التي قد تأخذ منك شهوراً بالتخطيط قد تستغرق

منك بضعة أيام فقط.

وفي فيلم "127 ساعة" مثال مهم عن أهمية التخطيط.





القصة تدور حول شاب أمريكي هو أرون رالستون، الذي يقرر الذهاب في رحلة بهدف تسلق جبل ولكنه يسقط في وادٍ ضيق وتنزلق

ذراعه اليمنى على صخرة ضخمة ثقيلة، فتصبح هذه الصخرة هي العثرة التي تقف أمامه خلال خمسة أيام كاملة وتجعله غير قادراً على تحرير ذراعه، ولا الحركة، دون طعام أو شراب وبعيداً عن الناس. لقد بقي آرون وحيداً في تلك الصحراء والسبب لأنه لم يخطط ولم يخير أحداً بخط سيره، لم يعلم أسرته ولا أصحابه ولا أصدقاءه بمكانه لأنه تعود على التسلق وحيداً لأيام وشهور، حاملاً معه حقيبة ظهر بها سكين غير حادة وكاميرا رقمية صغيرة يوثق بها يومه.





ربما لو شارك صاحب هذه المأساة تفاصيل رحلته لأسرته أو شخص يثق به ربما كان العثور عليه سهلاً وتجنب الكثير من المشاكل التي ذكرت في الفيلم خلال رحلته، تلك التفاصيل التي لا تنسى وكيف وثقها البطل من خلال كاميرته الصغيرة ونقل قصته رغم الألم والقسوة والخوف والقلق والعطش والجوع ويده المعلقة طيلة خمس أيام بين الموت والحياة، ولكن استطاع أن ينقل لنا التفاصيل

وخروجه من المأزق الصعب وبتره ليده رغم كل الالآم. لقد استطاع خلال تلك اللحظات الخروج من المأزق رغم صعوبته، وذلك لأنه وضع خطة طارئة أثناء المحنة، ونجح في تنفيذها، وهذا النوع من الخطط الطارئة العاجلة قد لا تنتهي نهاية سعيدة دائماً.