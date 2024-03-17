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الطروحات العامة الأولية في دبي أكثر من مجرد اكتتاب..

3/17/2024 7:17:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مؤشرات اقتصادية مهمة عدة ترافق الاكتتابات العامة الأولية، التي كشفت عنها حكومة دبي نهاية العام 2021، لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة، تم طرح 6 شركات منها خلال عامين تقريباً.

فاللطرح العام الأولي مفهوم عام يتمثل في استقطاب الأموال، توسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية، تعزيز أحجام وحركة التداول في الأسواق المالية، ثم زيادة الشفافية والحوكمة والتنافسية للشركات. ومع تملك العموم لجزء من رأس المال، تشتد المحاسبة بحسب أداء الشركة عبر شراء أو بيع الأسهم، بذلك ترتفع أو تتراجع القيمة السوقية للشركات التي تدرج في الأسواق المالية.

وبعيداً عن الظاهر والمعلوم، للطروحات العامة الأولية عمق اقتصادي ودلالات تتخطى المفهوم الاستثماري العام.

الثقة أولاً: نجاح الاكتتاب العام الأولي يرتبط بشكل وثيق بالثقة التي يمنحها المستثمرون للدولة والشركة وسوق المال. وقد حققت دبي أرقاماً مذهلة حيث تم تغطية كل طرح قامت به بأكثر من الأسهم المطروحة بعدة مرات.

وفي أحدث مثال على ذلك، فقد تم تغطية اكتتاب شركة ((باركن)) وهي أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي بنحو 165 مرة لكافة الشرائح المخصص لها الطرح، ليجمع الاكتتاب نحو 259 مليار درهم ( 71 مليار دولار) لنسبة 25% من أسهمها. أما القيمة الفعلية التي ستحتفظ بها الشركة فستبلغ نحو 1.57 مليار درهم (429 مليون دولار) بأرقام تدل بوضوح على حجم الثقة والطلب على أي اكتتاب تقوم به دبي.

ثقة بالاقتصاد لناحية الأرباح التي ستحققها الشركة بظل النمو الجيد المحقق على مدار السنوات الماضية والمتوقع أن يستمر قوياً.

ثقة بالحكومة التي تدير الاقتصاد بنجاح بالرغم من كل الأزمات والتقلبات في المنطقة، ما جعل من دبي ملاذاً اقتصادياً وأمنياً وإنسانياً آمناً.

وثقة بالشركات الحكومية التي أثبتت عبر السنوات قدرتها على التوسع وتحقيق الأرباح، والنجاح ما جعل المستثمرين يتهافتون للمشاركة فيها.

خلق فرص عمل وتعميق الاقتصاد: جذب رأس المال وضخّه في الشركات المنتجة والعاملة في القطاعات كافة، يعطي الشركة دفعاً للتوسع، تطوير وتنويع أعمالها، ما يعني مباشرة زيادة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة تنعكس بدورها على الدورة الاقتصادية، من ناحية السكن والإنفاق، فيما يشكل الإنفاق ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي للدول.

تنافسية عالمية: يعطي دخول المستثمرين المحليين والأجانب في ملكية الشركات والتداولات بأسهمها في الأسواق المالية بعداً عالمياً، حيث يسلط الضوء على أداء الشركة فيجعل متابعتها محط اهتمام يتخطى حدود الدولة التي تعمل فيها ليشكل كل اكتتاب جديد محطة لتعريف العالم على تميز شركات دبي، خاصة الحكومية منها التي تعكس أفضل صورة للأداء والإدارة الحكومية للعمل في القطاع الخاص.

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