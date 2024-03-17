التخلي عن نتنياهو

أكبر وأهم المؤيدين الديمقراطيين ((شرشح)) نتانياهو، وهذه سابقة بين السياسيين الأمريكان، فكل ما هو إسرائيلي محصن بالقانون، وعقوبة معاداة السامية جاهزة لكل من يخالف ((الميزة الماسية))، التي لم تحصل عليها دولة في العالم غير إسرائيل!

تشاك شومر، زعيم الأغلبية في الكونغرس، أحس بأنه مطالب، أدبياً على أقل تقدير، بالاعتراض علناً على تصرفات نتنياهو، من حربه التي لا يريد أن ينهيها، إلى رفضه القاطع للتفاوض بعد إنهاء أزمة غزة من أجل سلام دائم مع الفلسطينيين، إلى إعلانه عدم القبول بحل الدولتين، وهو الموقف الذي يمكن أن ينهي المساعي للتعايش السلمي في الشرق الأوسط، وقد ينهي الاتفاقات القائمة فعلاً مع بعض الدول العربية، وقال بأن رفض حل الدولتين خطأ فادح، وقدم حلاً لهذا الخطأ، وهو إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، والهدف منها واضح، وهو إبعاد نتنياهو وحلفائه المتطرفين عن سدة الحكم.

شومر هذا يمسك بيده كل المفاتيح حالياً، فهو يقود الحزب الحاكم في المجلس التشريعي، وهو من المساندين للرئيس بايدن، وفي الوقت نفسه، معروف في الأوساط السياسية أنه من الداعمين لإسرائيل طوال مسيرته، وقد قال ما قال من باب الحرص، وليس من باب الإملاء والضغط أو تغيير الموقف، ولهذا لم يرفض بايدن كلامه، بل أكد أنه أطلع إدارته على فحوى خطابه قبل أن يقرأه، ومعنى ذلك أنه – أي بايدن – لم يعترض عليه، وفي نفس الوقت، لم يعلن تأييده، والسكوت هنا لا يقلل من قيمة ما قاله شومر، فالسكوت في السياسة، مثل السكوت في الخطوبة!

هذه هزة من الهزات التي ستتوالى على نتنياهو، بعد أن أثبت للعالم أن تطرفه تجاوز كل الخطوط، فكان لا بد من أن تأتيه الهزة الأولى من الداعم الأول، بعد أن طاله اللوم، وأصبح في قفص الاتهام، بارتكاب الجرم السافر ضد مقومات الإنسانية ومواثيقها، مثله مثل نتنياهو، والأيام حبلى، وما ستأتي به سيكون أكثر حدة من كلام شومر.