البخلاء.. وفن إعادة التدوير

نقل لنا الجاحظ في كتابه ((البخلاء)) صوراً سلوكية لطبقة من أفراد مجتمعه، تعكس نظرتهم إلى الحياة، وهي شخصيات تتسم -من جهة- بالعفوية المسكنة، و-من جهة أخرى- بالدهاء والاحتيال.

ومما التقطه صورة معاذة العنبرية، التي تعد نموذجاً في التقتير؛ بما بلغته من شأو في درجات البخل؛ حيث ادّخرت أضحية أهدِيَت إليها؛ حتى حال عليها الحول، فعمدت إلى استغلالها استغلالاً فاحشاً؛ فأعادت تدوير الجلد، والصوف، والعظام، والدم؛ متذرّعة بأنّ تضييع القليل منها يجرّ إلى تضييع الكثير، وأن الحكمة تقتضي جعل كل جزء منها في مكانه!

إن إعادة التدوير لدى معاذة، سلوك سيطرت عليه عدة مفارقات، أظهرته كقيمة سلبية من منظور أخلاق العرب -الذين مجّدوا الكرم حتى صار علامة مسجّلة باسمهم-، والدين، والأعراف الاجتماعية، وصدَّرته في المقابل بوصفه التزاماً واعياً لصدِّ الفقر؛ ومجابهة تقلبات الزمان.

إن إعادة تدوير الأشياء فكرة أصيلة لدى الفرد، قديمة قدم إدراكه لمصالحه، اختلفت مظاهرها وفلسفتها وحدّتها، باختلاف أنماط التفكير، وتمثُّل طبائع الأشياء.

فهي اندراج مستمرّ في دورة الحياة، وحفاظ على الاتزان الكلّي الذي تحمله عناصرها، إنها الجوهر الصميم من كل ما له ظاهر في مجال ديمومة العيش، إنها باختصار: وجود استمرار يعكس استمرار وجود! ولما كانت الاستدامة فن العيش المتزن والعادل بين الأجيال المتعاقبة، كانت إعادة التدوير فنّاً ذوقيّاً، ورقيّاً اجتماعيّاً، ووعياً ثقافيّاً وحضاريّاً بالحياة، قبل أن تكون براعة في التصرف والتّقشف، أو بعبارة موجزة: إن فن إعادة التدوير سلوك يساير تدوير وتغذية الأفكار الإيجابية؛ للمحافظة على روح المجايلة والتناغم داخل المجتمع وبين الأجناس البشرية.

إن الاستدامة ليست صراعاً على البقاء، أو أنانية تجاه الآخر، إنها فن العيش المشترك، والمسالمة بين بني البشر، من أجل عالم يناهض التخلف والفقر؛ ليقارب مقولات حضارية وجمالية راقية، ويعزّز منظومة القيم الأخلاقية؛ التي تجعل منها مفهوماً كليّاً جامعاً لمتطلبات الإنسان ومقتضيات الإنسانية، في كل زمان ومكان، بعيداً عن مزالق البخل ومنطق البخلاء.