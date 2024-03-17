هيرمان بورخارت.. موثق أحوال جزيرة العرب فوتوغرافياً

المعروف أن رحالة أوروبيين كثراً حلّوا في الخليج والجزيرة العربية منذ القرن 16 في رحلات متتابعة. هؤلاء تنوعت جنسياتهم، وأهدافهم المعلنة ما بين الكشف الجغرافي والتدوين التاريخي والسبق الصحافي والاستطلاع الثقافي/الاجتماعي. وبغض النظر عن دوافعهم الحقيقية ورأينا في بلدانهم وما طالهم من اتهامات، فإنهم أسدوا خدمة لا تقدر بثمن للباحثين والمؤرخين والدارسين من خلال ما تركوه لنا من كتب ودراسات ومدونات حول المكان والزمان والبشر والحجر والمجتمعات والعادات، تباينت هي الأخرى من حيث الحجم والتفاصيل والأسلوب والمضمون.

من بين هؤلاء، رحالة يهودي ألماني تميز عن غيره بتوثيق ما شاهده من خلال الصورة الفوتوغرافية التي عادة ما تغني عن ألف مقال، ولا تترك مجالاً للشك أو التكذيب. صحيح أن رحالة آخرين التقطوا الكثير من الصور النادرة التي توثق أسفارهم وتنقلاتهم ومشاهداتهم، إلا أن الألماني ((هيرمان بورخارت Hermann Burchardt))، الذي سيكون موضوع هذه المادة، تميز عن زملائه بالتركيز على الصورة أكثر من الوصف الإنشائي، ربما لأنه كان في الأساس مصوراً معروفاً. ولعل ما يميزه أيضاً أنه قام برحلات استمرت 16 عاماً دون أن تكون له أغراض سوى التصوير.

ولد بورخارت في برلين في 18 نوفمبر 1857 ابناً لتاجر يهودي ثري، ودرس إدارة الأعمال في برلين قبل أن يلتحق بعمل والده التجاري. وحينما توفي والده، قرر أن يهجر العمل التجاري وينفق ما ورثه من أموال على تعلم فنون التصوير الفوتوغرافي، التي كان شغوفاً بها منذ صباه. وما إن أتقنها حتى انصرف إلى الالتحاق بقسم اللغات الشرقية في جامعة برلين، حيث درس في الفترة ما بين عامي 1890 و1892 اللغات العربية والتركية ومبادئ اللغتين السواحلية والفارسية. ويبدو أن كل هذا كان استعداداً لقرار اتخذه بالتحول من تاجر إلى رحالة يجوب العالم من أجل المتعة والاكتشاف.







بدأ رحلاته، في سن السادسة والثلاثين، بالسفر على نفقته الخاصة إلى واحة سيوه بمصر سنة 1893، ومنها واصل طريقه إلى مدينة طنجة المغربية، ثم جاب مناطق عدة في أفريقيا. لاحقاً قرر أن يتخذ من دمشق قاعدة للانطلاق إلى مناطق أخرى في العالمين العربي والإسلامي. وهكذا وصل إلى دمشق سنة 1901 محملاً بأحدث معدات التصوير وكل الأدوات اللازمة للتحميض والطبع، واستأجر فيها شقة لإقامته، واشترى خدمات شخص سوري يدعى ((أبو إبراهيم)) كي يكون دليله ومرافقه. وبعد أن أمضى في سوريا أشهراً طويلة متفحصاً ومصوراً معالمها وحياة أهلها، قرر أن يبدأ مغامرة جديدة قادته في ديسمبر من العام نفسه (1901) إلى بلاد اليمن أولاً، علماً بأنه أولى اليمن أهمية خاصة، بدليل الصور الكثيرة التي التقطها هناك لمعالمها وناسها، ثم بدليل تكرار زيارته لها مرتين أخريين (في عامي 1907 و1909) بعد زيارته الأولى التي استغرقت نحو عام كامل، واعتمد في ذلك على خدمات سكرتيره ومرشده اليمني ((أحمد محمد الجرادي)). ويعزو البعض سبب تردده على اليمن إلى كونه تفاجأ بوجود أعداد كبيرة من اليمنيين يدينون بنفس ديانته اليهودية، فأراد دراسة أوضاعهم وتاريخهم بطريقة متعمقة.

علاوة على اليمن، التي زارها بعد أن حصل على تصريح من إمامها ((يحيى حميد الدين)) بعدم التعرض له وتركه يتجول بحرية، زار البصرة ومنطقة الخليج العربي وشرق السعودية وعُمان وبلاد فارس، لكن ما يعنينا هنا هو جولاته في سواحل الخليج العربي وما كتبه عنها وما التقطته عدسته من صور لمعالمها ورجالاتها في مطلع القرن العشرين.

في 6 ديسمبر 1903 غادر بورخارت البصرة بحراً متجهاً إلى الكويت مروراً بالمحمرة. في الكويت زار حاكمها حينذاك الشيخ مبارك الصباح وقدم له رسالة تعريف من الحاكم العثماني للبصرة، فاستضافه في غرفة داخل قصره، ثم بدأ جولته في الكويت، فصور الميناء والمراكب الشراعية المنطلقة نحو الهند وسوق الفحم، حيث كان يباع الفحم والماء والتمر الوارد على ظهور الجمال والحمير. وقبل أن يغادرها زار الحاكم مرة أخرى والتقط صورة شخصية له. ومن الكويت انتقل إلى أرخبيل البحرين فوصلها بعد أسبوع من الإبحار البطيء، حيث أقام لمدة أسبوع بمنزل الوكيل السياسي البريطاني، واستقبله أيضاً في تلك الفترة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في قصره، وقام بالتقاط صورة لشيوخ البحرين يتوسطهم الشيخ عيسى، وأخرى لولي العهد الشيخ حمد، وثالثة لقصر الحاكم، ورابعة لمسجد الخميس ذي المنارتين، ورابعة لأحد شوارع المنامة، وخامسة لأطلال قلعة برتغالية.

من البحرين سافر إلى ميناء العقير (جمرك إقليم الأحساء)، فالتقط صوراً للحصون والميناء والجمرك وقوافل الجمال القادمة من الهفوف والجنود الأتراك، كما جال في الهفوف وصور سورها وأسواقها ونخيلها وقصر حاكمها العثماني والفرقة الموسيقية للحامية التركية، إضافة إلى لقطات غير مسبوقة لمعالم الأحساء. وقد أفاض في الحديث عن الهفوف خلال محاضرته في الجمعية الجغرافية ببرلين سنة 1906 فقال إن سكانها لا يزيدون على 30 ألف نسمة، يزاولون أعمالاً مختلفة من بيوتهم، فتحولت مدينتهم إلى ورشة كبيرة...)). ومن الهفوف انطلق براً إلى قطر، فوصلها بعد 9 أيام عبر منطقة حصوية ورملية، وذهب رأساً لتقديم نفسه إلى قائد الحامية التركية بالدوحة الذي استقبله بحفاوة، وقد مكث في قطر لمدة 6 أيام.

وصل إلى إمارة أبوظبي في فبراير 1904 عن طريق البحر قادماً من قطر. وقد أتى على ذكر ذلك في مذكراته فكتب ما مفاده أنه بمجرد وصوله إلى أبوظبي ذهب مباشرة لرؤية الحاكم حينذاك الشيخ زايد بن خليفة، فلما وصل قصر الحصن، جلس ينتظر إلى أن ظهر الشيخ زايد بن خليفة متوجهاً إلى مجلسه خارج الحصن، فوصفه بقوله: ((تبدو على الرجل هيبة الحكم وسيماء العظمة والوقار)).

وإذا كانت صوره اليمنية هي الأولى من نوعها لهذا الجزء من العالم، فإن الصور التي التقطها في أبوظبي لا تقل أهمية، كونها اشتملت على لقطات نادرة جداً وغير مسبوقة، فعلى سبيل المثال التقطت عدسته صوراً لقصر الحصن التاريخي، الذي ظل مقراً للحكم حتى عام 1971، وصوراً لبيوت السكان المبنية من سعف النخيل وجريده، ومراكب صيدهم التقليدية، علاوة على أول صورة فوتوغرافية للحاكم السابع لإمارة أبوظبي الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، المعروف بـ((زايد الأول))، و((زايد الكبير)) (حكم من عام 1855 وحتى تاريخ وفاته سنة 1909)، وهو في مجلسه مع أبنائه ومرافقيه، وصورة أخرى له وهو جالس يسند ظهره إلى جدار الحصن وبيده عصاته ويرتدي عباءة سميكة، وصورة ثالثة لخيل من خيوله، قيل إنها جاءته هدية من شريف مكة.

بعد أبوظبي سافر إلى دبي ثم جال في كل المنطقة، ومنها انتقل إلى عُمان، حيث زار ((صحار ومسقط ومطرح)) وغيرها، ووثق معالمها فوتوغرافياً.

ويمكن القول إن بورخارت وجد في أبوظبي مكاناً مثالياً لممارسة عشقه في تصوير كل ما هو فريد ومتمايز بالنسبة لشخص مثله جاء من حضارة أوروبا وصقيعها، ولعل ما يؤكد ذلك أنه عاد إليها مرة أخرى بعد 4 سنوات وهو في طريقه للمرة الثالثة إلى اليمن التي وصلها عام 1909 للالتقاء بصديق له كان يشغل وقتها منصب القنصل الإيطالي في ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، هو الماركيز بينزوني، حيث كان هناك ترتيب مسبق حول انضمامه إلى صديقه في رحلة من المخا إلى صنعاء عبر مدينتي تعز وإبْ. وقتها، أرسل صاحبنا إلى أحد أصدقائه في برلين رسالة على ظهر بطاقة بريدية كان يحتفظ بها، وهو لا يدري أنها ستكون رسالته الأخيرة.

الرسالة مؤرخة في 8 ديسمبر 1909، ومن ما جاء فيها: ((ستصلك هذه البطاقة من مخا، أحد أكثر الأماكن الصغيرة ضياعاً في آسيا. لقد فاقت كل توقعاتي فيما يتعلق بحالها...)).

ما حدث بعد ذلك كان مأساوياً، فبينما كانت القافلة الصغيرة على بعد 3 - 4 أيام من صنعاء سيراً على الأقدام تعرضت لكمين مسلح في منطقة ((العدين)) إلى الغرب من إبْ، حيث تم القضاء على بورخارت والقنصل. وصف البعض الحدث بأنه خطأ في تحديد الهوية، ووصفه البعض الآخر بدافع السرقة، وقال البعض الثالث إن الحادث كان مدبراً للانتقام من بورخارت تحديداً بسبب تواصله مع يهود اليمن.

وبغض النظر عن هوية الجناة ودوافعهم، فإن خبر مقتله قبل وقت قصير من احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية انتشر في العالم بشكل سريع، بل وصلت أصداؤه إلى أماكن بعيدة مثل أستراليا التي خرجت صحيفتها الأولى ((سيدني مورنينغ هيرالد)) وهي تحمل ((مانشيتاً)) يقول: ((مقتل رحالة في مخا)).

بعد مقتله لم يستدل على الجناة لمعاقبتهم، فسجلت الجريمة ضد مجهول وأغلق ملفها. وكل ما حدث هو أن أعلن الحداد في أوساط أفراد الجاليات الأوروبية القليلة في صنعاء والحديدة، ونكست الأعلام المرفوعة على القنصليات الأجنبية المعدودة، وألغيت احتفالات أعياد الميلاد.

وهكذا، طويت صفحة بورخارت، وقام ((ماكس غينسبيرغ)) (ابن أخته) في عام 1911 بإهداء مجموعة خاله القيمة من الصور واللوحات المكونة من ألفي لقطة نادرة إلى متحف الأنثولوجيا في برلين. ولحسن الحظ أنها بقيت منسية في صناديقها داخل قبو المتحف لسنوات، وهو ما أنقذها من الدمار والضياع خلال الحرب العالمية الثانية، لتظهر للملأ عام 2000.. الأمر الذي ساعد المؤرخين والمهتمين على أرشفة نحو 90% من الصور مع كتابة بياناتها باللغتين الألمانية والإنجليزية قبل عرضها.

أما في الخليج، فقد صدر في العام 2009 عن ((هيئة أبوظبي للثقافة والتراث)) الطبعة الأولى من كتاب ((رحلة عبر الخليج العربي، من البصرة إلى مسقط)) من تأليف ((آنفريريت نيبا)) و((بيتر هربسترويت))، وترجمة الدكتور أحمد إيبش، وهو كتاب يغطي تفاصيل رحلة بورخارت الفريدة في الفترة من ديسمبر 1903 إلى أبريل 1904 في منطقة الخليج العربي.