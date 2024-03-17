ثلاثة فرق على وجه التحديد كان موقفها في الآونة الأخيرة يجبرك على مراقبتها، يدفعك الفضول لمعرفة المشهد الجديد، بعد ما حدث لها، كان الوصل أولها بعد أن تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم من الوحدة بأربعة أهداف، وخسر معها في الوقت نفسه بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبصراحة، كانت الخسارة مؤلمة من كل النواحي، وراح مناصرو الوصل ومحبوه في نوبة شك وتخوف من أن تتأثر بطولة الدوري بما جرى، ووضعت جماهيره يدها على قلبها خلال مباراته مع بني ياس بملعب ((النار))، وكانت أوقاتاً قاسية وصعبة، لكن فريق ((الفهود)) تجاوز الموقف بثبات، وفاز بهدفين نظيفين برباطة جأش، وكأنه يرسل رسالة لجماهيره أنه تجاوز المحنة التي كانت قاسية بكل تفاصيلها، وواصل زحفه وفارق نقاطه الكبير نحو الصدارة.

الفريق الثاني الذي صدقناه، كما صدقنا الوصل، هو النصر، فقد كانت مباراته مع الشارقة اختباراً صعباً لمدى قدرته على الاستمرار في مشهده الجديد، وكلنا رأيناه وهو يرفض الخسارة، ويخرج متعادلاً، في مباراة كانت تمثل منعطفاً حساساً لفريق الشارقة، أما ثالث الفرق فكان الوحدة، وهو الآخر يفرض علينا أن نصدقه، فالانطلاقة هذه المرة حقيقية، وليست متذبذبة، فهو يحقق بعرض ((حلو)) انتصاره الرابع على التوالي بملعب حتا، ويبدو أنه لن يكتفي بالمركز الرابع، تماماً مثل الشعور بأن النصر لن يكتفي هو الآخر بالمركز السادس، وأن الوصل لن يفرط بالتأكيد في المركز الأول.

آخر الكلام

بكل ثقة أقول لهؤلاء الثلاثة: صدقناكم، فمن الصعب أن تتغير المواقف وتتبدل الثوابت، لا سيما بعد نوبات المحن التي تكون من النوعية القاسية!