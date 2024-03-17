يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراتين مهمتين أمام المنتخب اليمني الشقيق في الأيام القليلة المقبلة، وأعلن الجهاز الفني للأبيض القائمة وفيها بعض التغييرات عن القائمة التي خاضت كأس آسيا الأخيرة في الدوحة، ونرجو التوفيق لمنتخبنا في هذه المهمة وأملنا كبير بتخطي المنتخب اليمني، ولا بد من أن نذكر القارئ بأن اليمنيين لعبوا الكرة منذ زمان طويل ولهم قصص وكفاح كما شارك العديد منهم في دوريات منطقة الخليج، وأبدعوا وكانوا نجوماً ووصل بعضهم إلى الدول العربية الأخرى، وجاء الحضور الرسمي الأول لمنتخب اليمن في كأس آسيا في البطولة السادسة في سنة 1976 في طهران، ولعب منتخب اليمن في المجموعة التي ضمت كلاً من إيران والعراق، وخسر المنتخب اليمني المواجهتين وخرج من الدور الأول لقوة المنتخبين في ذلك الزمان، وخاض منتخب اليمن في تلك البطولة عبر المنتخب الجنوبي ونجومه الكبار في وقتها أمثال عبدالله با عامر، وجميل سيف، وأبو بكر الماس وغيرهم، وكان ذلك الجيل من أعظم الأجيال الكروية التي مرت على الكره اليمنية وسبق له في ذلك العام أن حقق نتائج كبيرة في الدورة العربية في سورية، حين هزم اليمن البلد المضيف المنتخب السوري وتفوق على السعودية والمنتخب الموريتاني، قبل أن يصطدم بنظيره المنتخب المغربي ونجمه الكبير في السبعينيات فراس أحمد.

للكرة اليمنية بصمات جميلة في السابق ولعل الكثير من المهتمين والمتابعين يعرفون أن أول نادٍ أسس في شبه الجزيرة العربية نادي التلال من عدن في سنة 1905 ويأتي ثالث نادٍ عربي بعد شباب قسنطينة الجزائري في سنة 1898 والسكة الحديد المصري في سنة 1903 ولذلك فإن عراقة الكره اليمنية لا بد من أن نذكرها ونقول احذروا منتخب اليمن!