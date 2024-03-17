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«إنستغرام» يطور خريطة لتحديد أماكن الأصدقاء

3/17/2024 7:17:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يطور تطبيق التواصل الاجتماعي ((إنستغرام)) المملوك لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأمريكية، خاصية جديدة ستتيح عرض أماكن وجود أصدقاء المستخدم في أي لحظة على خريطة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن خيار ((خريطة الأصدقاء)) سيشبه في حال إضافته خيار الخريطة المماثلة في تطبيق سناب شات، مشيراً إلى أن شركة ميتا المالكة أكدت بالفعل تطوير الخاصية الجديدة.

وستتيح الخريطة المنتظرة لمستخدمي انستغرام، عرض الأماكن الفعلية لوجود أصدقائهم، وفق المهندس ألساندرو بالوزي، صاحب السجل الحافل في أعمال التحديثات والإضافات إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها أو إطلاقها.

ونشر بالوزي، لقطات تظهر أن خريطة انستغرام ستسمح للمستخدمين بالتحكم في خيار إظهار مكان وجودهم أمام أصدقائهم. ولن تكون خاصية الخريطة أول مرة يضيف فيها انستغرام خاصية مشابهة لخصائص في تطبيق سناب شات كما حدث عام 2016 عندما سمحت للمستخدمين بخيار ((ستوريز)).

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