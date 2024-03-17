«آيفون» بنظام أندرويد العام المقبل!

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((أبل))، اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية ((آيفون)) إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل، كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن أي شخص لديه هاتف آيفون يستطيع استخدام تطبيق ما للمساعدة في تحويله إلى العمل بنظام التشغيل أندرويد، لكن العملية لا تزال صعبة للكثيرين من المستخدمين، نظراً لأن أبل لا تزال ترفض حتى الآن المساعدة في توفير أنواع معينة من البيانات المطلوبة.

وأعلنت ((أبل))، أن خيار التحويل سيكون متاحاً للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وقالت ((أبل)) في بيان، إنها تطور حلاً يساعد مطوري أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة على تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون.

كما تستهدف ((أبل))، أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت إلى تطبيق آخر على الجهاز نفسه بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لأبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة غوغل على سبيل المثال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، قانوناً يستهدف تشجيع المنافسة العادلة في سوق التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما في ذلك المنافسة بين برامج تصفح الإنترنت. ويستهدف القانون، منع الشركات من منح خدماتها أو تطبيقاتها معاملة تفضيلية. وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن، 22 خدمة رقمية من 6 شركات عملاقة مطالبة بتطبيق القواعد الجديدة ومنها أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفا بيت المالكة لشركة غوغل، وميتا المالكة لشبكتي فيسبوك، وإنستغرام، إلى جانب تيك توك الصينية.