فرص السلام.. هل اقترب موعد تسوية الصراع الروسي الأوكراني؟

تلميحات بإمكانية إيجاد حل دبلوماسي والتوصل إلى ((سلام)) عكستها تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أخيراً، الذي شدد على أن الوقت قد حان للتفكير بالسلام في كييف، وأن بلاده تسعى لعقد قمة في سويسرا لصياغة مبادرة للسلام.

دعوة وزير الخارجية الأوكراني جاءت بعد أن تكبدت كل من روسيا وأوكرانيا خسائر هائلة منذ بدء الحرب الدائرة بينهما بلا هوادة حتى الآن.

يأتي ذلك على الرغم من أنه لا تبدو في الأفق بوادر توصل لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث، ورغم أن الحديث عن المفاوضات والرغبة في السلام عادة ما يطفو إلى السطح من حين لآخر، لكنه لا يترجم لتحركات عملية من شأنها التوصل لاتفاقات حقيقية قابلة للتنفيذ على الأرض.

إحباط

ويقول الباحث في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن أوكرانيا تعيش حالة من الإحباط بعد مرور عامين على الحرب التي تتسم بـ((اللا حسم)) السياسي أو العسكري، في ظل تعثرها وفشلها في تحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا التي تتصدر المشهد.

وأشار إلى أن موسكو سيطرت على أكثر من 80% من مناطق شرق أوكرانيا تضم جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، على الرغم من الدعم العسكري الغربي والأمريكي الكبير لأوكرانيا، وحزم المساعدات العسكرية والاقتصادية على مدار عامين.

وأضاف: ((فشلت تلك المساعدات في قلب موازين القوة لصالح أوكرانيا سواء بهزيمة روسيا أو تحرير أراضي شرق أوكرانيا، كما أن حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب وأوروبا على روسيا لم تؤثر أو تدفع موسكو إلى الانسحاب من مناطق شرق أوكرانيا)).

ورجح أحمد أن تكون جميع محاولات طرح مبادرات للسلام في أوكرانيا بعيدة المدى، في ظل استمرار النهج الغربي، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن جميع مبادرات السلام التي طرحتها أوكرانيا ويدعمها الغرب رفضتها روسيا لكونها أقرب إلى الشروط التعجيزية.

يشار هنا على سبيل المثال إلى مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني خلال قمة العشرين في نوفمبر 2022، والتي تناولت نقاطاً شملت انسحاب روسيا الكامل من كل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم، إضافة إلى طلب تعويضات من روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا بسبب الحرب، فضلاً عن محاسبة المسؤولين الروس على التدخل العسكري.

اعتبارات

وتظل فرص السلام في ظل النهج الأوكراني والدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا صعبة؛ لأن ((واشنطن تريد استمرار الحرب لاعتبارات سياسية خاصة باستنزاف روسيا اقتصادياً وعسكرياً في أوكرانيا، من أجل تحجيم روسيا ومنع صعودها في النظام الدولي متعدد القطبية، وبالتالي فإن الغرب لا يقدم مبادرات سلام تعكس موازين القوى على الأرض من خلال التفاوض، ولكن تقدم شروطاً تعجيزية))، بحسب الباحث في الشؤون الدولية. وأكد أن السلام الوحيد الذي يتحقق يتطلب اتباع نهج ((الواقعية السياسية))، وأن تكون التنازلات متبادلة بين الطرفين، إضافة إلى توقف الغرب عن استفزاز روسيا بالإصرار على ضم أوكرانيا أو دول في شرق أوروبا لحلف الناتو، ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي، وعدم نشر منظومات صواريخ استراتيجية في شرق أوروبا.

شروط

واستبعد المحلل الروسي الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، وجود فرصة للسلام في أوكرانيا خلال الوقت الحالي، وأن هذا السلام يشترط تغيير الموقف الأوكراني نفسه.

ونبه إلى أن هناك قانوناً تم إصداره من قبل الرئيس الأوكراني يمنع التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يصعب من أي فرضية للتفاوض مع روسيا ورئيسها الذي يرغب في الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2030.

وأفاد بأن القارة الأوروبية غير مهيأة للسلام في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي لأكثر من مرة أعلن رفضه التفاوض مع أوكرانيا والغرب، الذي يعتبره عدواً لموسكو، حتى إن القادة الجدد في أوروبا أيضاً غير مستعدين للتفاوض مع روسيا على غرار السابقين.

ورجح أن يتم السلام في أوكرانيا عبر نجاح المرشح الرئاسي الحالي بالانتخابات الأمريكية دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض من جديد، ووضع إدارة جديدة سيكون لديها انفتاح أكثر على روسيا والتفاوض معها، إضافة إلى قطع الدعم عن القوات الأوكرانية، متوقعاً أن يتم إجبار الطرف الأوكراني على التفاوض مع الطرف الروسي والقبول بالشروط الروسية.

كما أكد أن رهان الرئيس الأوكراني على الدعم الغربي غير المحدود لأوكرانيا لن يعطي أية نتيجة، فالمفاوضات والسلام هما الحل بين روسيا والغرب، وروسيا وأوكرانيا، قبل خسارة كييف مزيداً من الأراضي في ظل استعدادات روسية لدخولها وخوض معركة كبيرة.

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