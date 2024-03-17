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23 مليون طن من الحطام بغزة

3/17/2024 7:17:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أمس، أن الحرب الإسرائيلية خلفت حوالي 23 مليون طن من الحطام بسبب الدمار الذي لحق بقطاع غزة، جراء الهجمات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت ((الأونروا)) في بيان: إن ((الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام)).

وأضافت الوكالة الأممية أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية قد تأثرت بفعل الحرب. وأوضحت أن قطاع غزة يحتاج إلى أعوام لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة. وبسبب الحرب، نوهت ((الأونروا)) إلى تدمير حياة أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في القطاع.

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